Les ETF de l’aérospatiale et de la défense sont-ils dans le radar des investisseurs ?

Le plus important ETF du secteur de l'aérospatiale et de la défense a reçu plus de 50 millions de dollars d'entrées nettes de la part des investisseurs au cours du mois dernier.

Le iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) a reçu plus de 50 millions de dollars d’entrées nettes de la part des investisseurs au cours du mois dernier, alors que les tensions s’exacerbent entre la Russie et l’Occident. L’ITA est le plus important ETF du secteur de l’aérospatiale et de la défense, avec 2,53 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et il suit l’indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense. Le fonds investit dans des sociétés américaines qui fabriquent des avions commerciaux et militaires et d’autres équipements de défense, comme Raytheon Technologies (22,31 %), Boeing (18,44 %), Lockheed Martin (5,74 %), Northrop Grumman (4,77 %) et General Dynamics (4,76 %), pour n’en citer que quelques-unes.

En temps de guerre et d’instabilité géopolitique, les titres sous-jacents ont tendance à profiter de l’augmentation de la demande d’armes offensives et défensives. Les investisseurs qui parient sur une escalade des événements entre la Russie et l’Occident peuvent devenir haussiers sur les actions et les ETF de défense alors que les États-Unis tentent de soutenir l’Ukraine et ses alliés de l’OTAN dans la région. Par exemple, les actions de Raytheon (RTX, NYSE), l’un des plus grands fournisseurs de services de renseignement, d’aérospatiale et de défense au monde, ont augmenté de 15 % depuis novembre 2021. De même, Lockheed Martin (LMT, NYSE), une société célèbre pour ses produits de défense et d’aérospatiale tels que les puissants avions de combat F-22 et F-35 – a gagné +16 % sur la même période.

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,42% et se négocie principalement sur le Cboe BZX. Depuis sa création le 1er mai 2006, le fonds a généré un rendement cumulatif total de 377 % (au 31 janvier 2006). Depuis novembre 2021, ITA a généré un rendement de +6,3%.

Les autres ETF en jeu sont le SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) et le Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Toutefois, le XAR a enregistré des sorties nettes de fonds de 17 millions de dollars au cours du mois dernier, tandis que les flux nets de fonds de PPA sont restés stables. Pendant ce temps, les investisseurs expérimentés dans les ETF ayant une solide compréhension des ETF à effet de levier peuvent obtenir une exposition agressive au secteur via le Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ETF (DFEN). Le DFEN cherche à fournir trois fois la performance quotidienne de l’indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense – le même indice sous-jacent de l’ETF ITA. Mais contrairement à ITA, les investisseurs ont retiré environ 13 millions de dollars de ce fonds à effet de levier.

