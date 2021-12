Les ETF de e-commerce ne parviennent pas à reproduire le succès de 2020

Les ETF du commerce en ligne se dirigent vers leur sixième mois consécutif de sorties nettes, après avoir perdu plus de 586 millions de dollars au cours du second semestre de l'année.

Les ETF du commerce en ligne se dirigent vers leur sixième mois consécutif de sorties nettes, après avoir perdu plus de 586 millions de dollars au cours du second semestre de l’année. Les plus gros coups ont été portés en octobre et novembre, avec des sorties nettes de 145 et 214 millions de dollars respectivement. L’année se terminera probablement avec des sorties nettes d’environ un demi-milliard de dollars, contre des entrées nettes exceptionnelles de 1,74 milliard de dollars l’année précédente. Le Amplify Online Retail ETF (IBUY) est à blâmer avec plus de 584 millions de dollars de sorties nettes depuis le début de l’année. En revanche, le L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH) a attiré 106 millions de dollars d’entrées nettes.

2020 a été l’année qui a catapulté la popularité du thème du commerce digital aux premiers rangs des ETF, les valeurs du commerce en ligne ayant explosé dans un contexte de fermetures et de blocages dus à la pandémie. Grâce à la généralisation de l’accès à Internet, plus de deux milliards de personnes ont acheté des biens ou des services en ligne en 2020, ce qui a porté les ventes mondiales de commerce électronique à 4,28 billions de dollars américains, soit une augmentation de 27 % par rapport à l’année précédente. En juin 2020, le trafic mondial de commerce digital de détail a atteint le chiffre record de 22 milliards de visites mensuelles, la demande étant très élevée pour les articles quotidiens tels que les produits d’épicerie, les vêtements et les articles technologiques (téléphones, ordinateurs portables, gadgets de jeu, etc.). En 2021, le commerce électronique s’est refroidi après que les déploiements de vaccins ont ouvert la voie à la réouverture des économies, y compris les épiceries, les restaurants, les magasins de vêtements, entre autres.

Malgré ce recul, les ETF de commerce en ligne (2,07 milliards de dollars d’actifs totaux) représentent une excellente opportunité pour les investisseurs qui parient sur une plus grande inclusion et adoption du numérique dans diverses industries de détail. Les ETF les plus importants sont ProShares Online Retail ETF (ONLN), Amplify Online Retail ETF (IBUY), et L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH), entre autres.

Alors que les autres ETF du lot ont chuté de 10 à 25 % cette année, ETLH est le seul ETF à afficher des rendements positifs (+17 %). Le fonds LGIM suit l’indice Solactive Ecommerce Logistics et fournit une exposition à un panier d’actions de fournisseurs de services logistiques et de sociétés technologiques qui sont engagés dans le commerce électronique comme UPS, eBay, Alibaba, JD.com et Kerry Logistics.

