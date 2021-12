Les ETF de cybersécurité pourraient profiter des inquiétudes liées à un nouveau “bug”

Les inquiétudes se sont répandues car cette bibliothèque Java open-source est utilisée dans presque toutes les applications d'entreprise et serveurs basés sur Java dans l'industrie.

Une vulnérabilité récemment détectée dans Log4j (bibliothèque Java open-source) a affecté iCloud, Steam et Minecraft et constitue une menace réelle pour d’autres entreprises. Les inquiétudes se sont répandues car cette bibliothèque Java open-source est utilisée dans presque toutes les applications d’entreprise et serveurs basés sur Java dans l’industrie. Répertoriée sous le nom de CVE-2021-44228, la vulnérabilité permet l’exécution de code à distance non authentifié lorsque l’utilisateur exécutant l’application utilise la bibliothèque de journalisation Java. Un pirate peut prendre le contrôle complet d’un serveur s’il est exploité correctement. La bibliothèque Log4j de Java est utilisée pour conserver un enregistrement de toute activité dans une application et est donc très couramment utilisée par les développeurs de logiciels dans le monde entier.

Les entreprises s’efforçant de prévenir les cyberattaques, les sociétés de cybersécurité resteront sous les feux de la rampe. Les investisseurs peuvent s’exposer à un panier d’actions de cybersécurité qui devraient bénéficier de fonds négociés en bourse (ETF), notamment First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, L&G Cyber Security UCITS ETF, ETFMG Prime Cyber Security ETF et iShares Digital Security UCITS ETF entre autres.

