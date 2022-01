Les ETF de cybersécurité commencent l’année avec un plongeon de plus de 10 %

Les investisseurs continuent de délaisser les actions technologiques à forte croissance en raison de l'intention de la Fed de relever ses taux d'intérêt.

Les investisseurs continuent de délaisser les actions technologiques à forte croissance en raison de l’intention de la Fed de relever ses taux d’intérêt en mars, alors que l’inflation apparait. Le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a chuté de 11,43 % ce mois-ci, soit plus que lors du célèbre krach pandémique de mars 2020 (-7,66 %).

Les actions de cybersécurité comme CrowdStrike, Zscaler, Okta et Cloudflare, qui ont chuté de plus de 20 % au cours des deux derniers mois, figurent parmi les perdants. Les investisseurs ont retiré plus de 135 millions de dollars des ETF de cybersécurité en janvier de cette année après avoir perdu des points de pourcentage à deux chiffres en moyenne.

Malgré ce bain de sang, les perspectives en matière de cybersécurité restent solides, car les nations et les entreprises s’efforcent de repousser un nombre croissant de cyberattaques. Aux États-Unis, 1,9 milliard de dollars de fonds pour la cybersécurité ont été approuvés dans le cadre d’un programme d’infrastructure de 1,2 billion de dollars, dont 1 milliard consacré à la création d’un nouveau programme de subventions visant à améliorer la cybersécurité des gouvernements des États, des collectivités locales et des territoires. Parallèlement, le cabinet de recherche et de conseil Gartner estime que les dépenses mondiales en matière de sécurité de l’information et de gestion des risques atteindront 172 milliards de dollars en 2022, contre 155 milliards en 2021 et 137 milliards l’année précédente.

