Les ETF de cybersécurité attirent 4,7 milliards de dollars de flux nets depuis le début de l’année

Les ETF de cybersécurité ont été très prisés cette année, attirant plus de 4,7 milliards de dollars de flux nets depuis le début de l’année. L’attrait des investisseurs pour ce secteur s’est accru lors du pic de la pandémie, car les modèles d’entreprise se sont adaptés dans des environnements de travail à distance, faisant de la sécurité des données et des réseaux une priorité absolue. En outre, le gouvernement américain et d’autres entités publiques ont été confrontés à de multiples menaces de cybersécurité, ce qui a incité la Maison Blanche à réclamer des milliards de dollars de fonds pour la cybersécurité. Plus récemment, un milliard de dollars de fonds pour la cybersécurité a été approuvé dans le cadre d’un programme de rénovation des infrastructures s’élevant à 1,2 trillion de dollars. Les fonds seront répartis sur quatre ans, avec 200 millions de dollars en 2022, 400 millions en 2023, 300 millions en 2024 et 100 millions en 2025.

Parmi les plus grands attracteurs de flux d’ETF dans cet espace, citons First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (1,7 milliard de dollars), Global X Cybersecurity (905 millions de dollars) et L&G Cyber Security UCITS ETF (544 millions de dollars). En termes de performance, le Simplify Volt Cloud and Cybersecurity Disruption ETF a pris la tête du classement avec une progression de 36 % cette année et de 40 % pour le seul mois d’octobre.

