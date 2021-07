Les ETF d'énergies propres et renouvelables dans le rouge la semaine dernière

La baisse des prix des combustibles fossiles, une production de véhicules électriques plus faible que prévu et une sous-performance générale des valeurs de croissance ont pesé sur le secteur.

Les énergies propres et renouvelables ont connu une période difficile depuis le début de cette année 2021, et la tendance s'est poursuivie la semaine dernière. En effet, la baisse des prix des combustibles fossiles, une production de véhicules électriques plus faible que prévu et une sous-performance générale des valeurs de croissance ont pesé sur le secteur. En effet, les dix ETF les moins performants de la semaine dernière, en Europe et en Amérique du Nord, sont tous exposés à ce thème. En Europe, l'ETF HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero a perdu -6,24% la semaine dernière, tandis qu'en Amérique du Nord, l'ETF Invesco WilderHill Clean Energy a chuté encore plus avec une performance hebdomadaire de -8,35%.

