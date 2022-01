Les ETF d’énergie traditionnelle profitent des tensions géopolitiques tandis que les ETF d’énergie propre en pâtissent

Les ETF axés sur le secteur de l'énergie ont attiré plus de 100 millions de dollars de nouvelles entrées cette semaine.

Les ETF axés sur le secteur de l’énergie ont attiré plus de 100 millions de dollars de nouvelles entrées cette semaine, alors que l’inflation continue, les réserves de pétrole restreintes et les tensions géopolitiques croissantes le long de la frontière entre la Russie et l’Ukraine ont fait grimper les performances en flèche. Le United States Natural Gas Fund (UNG) a pris la tête du peloton, avec une hausse de 13,2 %, suivi du VanEck Oil Services ETF (OIH) et du iShares Oil & Gas Exploration ETF (IEO), tous deux en hausse de 6 %, du John Hancock Multifactor Energy ETF (JHME) et du First Trust ISE Revere Natural Gas Index Fund (FCG), en hausse de 5,6 %.

Si les ETF traditionnels de l’énergie “sale” se sont bien comportés cette semaine, on ne peut pas en dire autant du secteur de l’énergie alternative, qui a été le thème le plus vendu sur les marchés des ETF, les investisseurs ayant retiré 143 millions de dollars au cours des quatre premiers jours de la semaine. La performance du secteur de l’énergie alternative a été décevante, les ETF ayant chuté en moyenne de 4,3 % cette semaine. Le secteur de l’énergie alternative a connu une tendance à la baisse cette année, avec des ETF comme le Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) qui a perdu 16,5 % depuis le début de l’année et le ALPS Clean Energy ETF (ACES) qui a perdu près de 21 %.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .