Les ETF d’énergie renouvelable montent avec la flambée de prix des combustibles fossiles

L’énergie verte était l’un des secteurs les moins performants de 2021, mais elle connaît un regain d’intérêt en raison des inquiétudes inflationnistes et des préoccupations géopolitiques à la frontière entre la Russie et l’Ukraine qui font grimper les prix et réduisent l’attrait des sources d’énergie fossiles traditionnelles. Alors que les prix des combustibles fossiles augmentent, les investisseurs ont profité des deux côtés de l’échange – enregistrant des gains des ETF qui suivent le prix des combustibles fossiles.

Des fonds tels que le United States Natural Gas Fund (UNG), qui a bondi de 13 % cette semaine (et de 26 % depuis le début de l’année), côtoient les ETFs d’énergie propre qui profitent du fait que le coût de la production d’énergie propre devient plus attrayant. Le ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) a progressé de 6,9 % cette semaine, le iClima Global Distributed Renewable Energy Transition Leaders ETF (SHFT) de 6,5 % et le First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) de 5 %. Toutefois, cette forte performance ne s’est pas traduite par une manne d’actifs pour les émetteurs. Alors que les investisseurs ont ajouté 246 millions de dollars de nouveaux actifs aux ETF du secteur de l’énergie, ils ont retiré plus de 17 millions de dollars des FNB qui suivent les énergies alternatives cette semaine.

