Les ETF d’énergie propre en hausse

L’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait inciter les gouvernements à accroître leurs capacités en matière d’énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne ou solaire, afin de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés. L’Occident a imposé des sanctions sévères à la Russie – une puissance énergétique responsable de 17 % de la production mondiale de gaz naturel, de 12 % de la production de pétrole et de 40 % des importations de gaz naturel de l’Europe. Ces événements ont fait pencher les investisseurs vers les valeurs d’énergie propre, qui parient sur la “renaissance” du secteur. L’indice S&P Global Clean Energy a progressé de +17,7% entre le 23 et le 28 février et a récupéré la plupart des pertes subies entre le 1er janvier et le 22 février.

Alors que les ETF d’énergie propre sont tombés profondément dans la zone rouge cette année et ont été témoins d’environ 1,2 milliard de dollars de sorties nettes, la performance récente pourrait indiquer un possible renversement d’appétit. Le iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN), et Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PWYF) ont augmenté respectivement de +17,8 %, +14,4 % et +15 % au cours des trois dernières séances de bourse. En outre, Invesco Solar ETF (TAN) and the First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) ont progressé respectivement de +19,7 % et +12,5 % sur la même période.

Les ETF d’énergie propre domiciliés en Europe ont marqué le pas avec les iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG), L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW), and the Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (GCLX) en hausse de +17 % (en GBP), +7,4 % et +12 % au cours des quatre dernières séances.

