Les ETF d’actions allemandes chutent en raison des liens énergétiques avec la Russie

L’indice de référence de l’Allemagne, le DAX40, a été l’une des plus grandes victimes de l’impasse russo-ukrainienne, chutant de -4,5 % au cours de la semaine dernière et de -7,1 % cette année. Parmi les baisses notables de l’indice cette année figurent SAP (-19,54 %), Siemens Healthineers (-19,39 %), Zalando SE (-18,48 %), Puma SE (-17,13 %) et Linde PLC (-16,04 %).

L’Allemagne est le plus gros acheteur de gaz russe au monde, elle tire plus de la moitié de ses importations de gaz de la Russie par le gazoduc Nord Stream et le gazoduc Yamal-Europe, contre environ 40 % en moyenne pour l’Union Européenne, selon l’agence statistique de l’UE Eurostat. Récemment, l’Allemagne a pris des mesures pour stopper la certification du gazoduc Nord Stream 2 en provenance de Russie, alors que l’Occident prépare des sanctions contre Moscou. Les ramifications pourraient être dévastatrices pour les marchés allemands et européens de l’énergie et pourraient potentiellement se répercuter sur les marchés plus larges.

Depuis le début de l’année, les ETF sur les actions allemandes à l’échelle mondiale ont enregistré des sorties nettes de 334 millions de dollars (à l’exclusion des positions courtes ou à effet de levier) et ont chuté de plus de -5% en moyenne, les investisseurs s’attendant à une flambée des tensions à la frontière russo-ukrainienne.

Les investisseurs peuvent s’exposer aux actions allemandes par le biais du plus grand ETF d’actions allemandes domicilié en Amérique, le iShares MSCI Germany ETF (EWG, 2,35 milliards de dollars d’actifs). Le fonds cherche à suivre l’indice MSCI Germany et offre une exposition aux grandes et moyennes entreprises allemandes. En termes d’exposition sectorielle (au 18 février), les biens de consommation discrétionnaire représentent la plus grande part (18,46 %), suivis par les produits industriels (17,25 %), les services financiers (15,64 %), les technologies de l’information (12,04 %) et les soins de santé (11,15 %). Le fonds compte 61 positions, dont les plus importantes sont SAP (8,26%), Siemens N AG (8,06%), Allianz (6,82%), Mercedes-Benz Group (5%), BASF N (4,78%) et Deutsche Telekom N AG (4,40%). Le fonds a un ratio de frais total de 0,50% et se négocie principalement sur le NYSE ARCA.

Pour une exposition directe à l’indice de référence de l’Allemagne, le DAX, le Global X DAX Germany ETF (DAX) pourrait être une option viable.

Il existe de nombreuses options d’ETF permettant aux investisseurs européens de s’exposer à un large panier d’actions allemandes. Parmi ces options figurent le iShares Core DAX UCITS ETF (DAXEX), le Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAX), le Deka DAX UCITS ETF (ETFDAX), le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF (CBDAX) et le Amundi ETF DAX UCITS ETF (CG1). Le CG1 a été parmi les plus populaires cette année, recevant 116 millions d’euros des investisseurs (au 18 février). Par ailleurs, le XDAX a enregistré des sorties nettes de 230 millions d’euros au cours de la même période.

