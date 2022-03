Les ETF Crypto sont toujours très prisés par les investisseurs

Alors que de nombreux sceptiques pensaient que l'année 2022 marquerait la fin de l'engouement pour les crypto-monnaies, le thème continue de se développer.

Les ETF sur les crypto-monnaies et les ETF exposés aux crypto (par exemple, les sociétés minières de crypto-monnaies, les sociétés qui détiennent des crypto-monnaies) sont le 10e thème d’ETF le plus populaire cette année, attirant plus de 550 millions de dollars. Alors que de nombreux sceptiques pensaient que l’année 2022 marquerait la fin de l’engouement pour les crypto-monnaies, le thème continue de se développer dans un contexte d’agitation géopolitique et avec un nombre croissant d’institutions qui adoptent les actifs numériques.

La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies s’élève actuellement à 2,14 billions de dollars (au 30 mars 2022), en hausse de 50 % depuis qu’elle a atteint 1,5 billion de dollars fin janvier. L’indice de peur et d’avidité du marché des crypto-monnaies, qui décrit le sentiment du marché pour les crypto-monnaies, est passé de “peur extrême” à “avidité” au cours du mois dernier, signalant un optimisme dans l’espace crypto.

Le bitcoin reste la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière (898 milliards de dollars), suivi de l’ ethereum (407 milliards de dollars), du stablecoin Tether (81,71 milliards de dollars), du Binance Coin (72,1 milliards de dollars) et du stablecoin USD coin (51,92 milliards de dollars).

Les institutions ont joué un rôle clé dans le rallye crypto, avec un intérêt et une adoption accrus. Cointelegraph a rapporté que le PDG de BlackRock, Larry Fink, a déclaré que la guerre Russie-Ukraine pourrait inciter les nations à réévaluer leur dépendance à l’égard des devises, ce qui pourrait accélérer l’adoption des actifs numériques. Plus précisément, le PDG de BlackRock a vanté les mérites des crypto-monnaies en tant qu’outil viable pour les règlements et les transactions internationales. L’année dernière, les investisseurs institutionnels ont échangé des crypto-monnaies pour une valeur de 1 400 milliards de dollars via Coinbase uniquement, soit près de dix fois plus qu’en 2020, et plus du double des 535 milliards de dollars pour les particuliers (coinbase.com).

Dans l’actualité réglementaire, le président Biden a publié le 9 mars 2022 le décret visant à assurer le développement responsable des actifs numériques, qui décrit la première réponse officielle de l’administration Biden-Harris à l’industrie des actifs numériques. Le décret souligne les lacunes de la réglementation sur les actifs numériques. L’ordre ordonne aux départements et agences du gouvernement fédéral, travaillant en collaboration, de produire divers rapports, cadres, analyses et recommandations réglementaires et législatives à l’administration.

Les ETF Crypto (ou ETF d’exposition Crypto) suivants, domiciliés en Amérique, ont reçu le plus d’entrées nettes cette année :

Purpose Bitcoin ETF (BTCC.B): $234 million

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO): $160 million

Purpose Ether ETF – USD (ETHH.U): $56 million

Purpose Ether ETF – CAD (ETHH.B): $39 million

Purpose Ether Yield ETF (ETHY): $27 million

Purpose Bitcoin USD ETF Non-Currency Hedged – USD (BTCC.U): $27 million

Bitcoin ETF – CAD (EBIT): $25 million

VanEck Vectors Digital Transformation ETF (DAPP): $23 million

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ): $22 million

CI Galaxy Bitcoin ETF (C$ Unhedged Series) – CAD (BTCX.B): $16 million

Le Purpose Bitcoin ETF est le premier fonds négocié en bourse au monde adossé à des bitcoins réglés physiquement – lancé le 17 février 2021. Le fonds a un ratio de frais de gestion total de 1,49 % et se négocie principalement à la Bourse de Toronto. En date du 29 mars 2022, BTCC détient plus de 35 490 bitcoins.

Le ProShares Bitcoin Strategy ETF ou BITO est le premier ETF lié au bitcoin à pénétrer les marchés américains. Contrairement au BTCC, le BITO offre une exposition aux contrats à terme sur le bitcoin. Le lancement du fonds a été un succès instantané, avec une demande presque hors normes et un classement au deuxième rang des premiers ETF les plus négociés. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,95 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca.

Les ETP Crypto suivants, domiciliés en Europe, ont reçu le plus d’entrées nettes cette année :

BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto ETC (BTCE): $32 million

VanEck Vectors Avalanche ETN (VAVA): $25 million

21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL): $23 million

CoinShares Physical Ethereum (CETH): $19 million

WisdomTree Bitcoin ETP (BTCW): $18 million

21Shares Bitcoin ETP (ABTC): $14 million

21Shares Ethereum ETP (AETH): $12 million

Sygnum Platform Winners Index ETP (MOON): $8.6 million

VanEck Vectors Ethereum ETN (VETH): $8.6 million

CoinShares Physical Staked Tezos ETP (XTZS): $6.6 million

BTCE est 100 % physique et permet aux investisseurs de s’exposer au bitcoin. BTCE a un ratio de dépenses total de 2% et est le premier ETP Bitcoin compensé centralement disponible sur la plus grande bourse d’Allemagne, Deutsche Börse XETRA. L’ETP se négocie également sur la SIX Swiss Exchange (BTCEGBP SW, GBP ou BTCECHF SW, CHF ou BTCE SW, USD), sur Euronext Paris (BTCE FP, EUR) et sur Euronext Amsterdam (BTCE NA, USD).

