Les ETF carbone gagnent en popularité grâce au programme vert

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) a été l’un des ETF ESG thématiques les plus performants la semaine dernière, affichant des gains de 4,43 %.

Le KRBN est indexé sur l’indice Global Carbon d’IHS Markit, qui offre une large couverture des quotas de carbone cap-and-trade en suivant les contrats à terme de crédits carbone les plus négociés. Actuellement, KRBN détient des contrats à terme de 2021 sur les quotas de l’Union européenne (EUA), des contrats à terme de 2021 sur les quotas de carbone de la Californie (CCA) et des contrats à terme de 2021 sur l’initiative régionale sur les gaz à effet de serre (RGGI), ainsi que d’autres contrats à terme à plus long terme et des liquidités comme garantie.

Le fonds a affiché +67% de rendement depuis le début de l’année et environ 100% depuis sa création le 30 juillet 2020. Ce succès s’explique par l’adoption accrue d’initiatives ESG, notamment avec le durcissement de la réglementation carbone dans le monde. Lorsque le coût des émissions de carbone augmente, KRBN en profite généralement, tandis que les entreprises à fortes émissions de carbone souffrent.

En date du 28 septembre 2021, KRBN gère 891 millions de dollars d’actifs et facture 0,78 % de frais annuels.

