Les ETF canadiens réagissent à la hausse des prix de l'uranium et du pétrole

Le principal indice boursier canadien, l'indice composite S&P/TSX, a augmenté de +0,51 % hier, soutenu par les actions des secteurs de l'énergie, des soins de santé et de l'industrie. Dans l'ensemble, les actions en hausse ont devancé les actions en baisse de 982 à 708 à la Bourse de Toronto (TSX), tandis que 343 actions sont restées stables.

Le mouvement des actions du secteur de l'énergie est lié à la hausse des prix du pétrole, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent et WTI ayant gagné 2,01 % et 2,04 % jeudi respectivement. Cependant, la principale raison de la hausse d'hier réside dans l'envolée continue du prix de l'uranium, qui a augmenté de +25 % cette année. Sans surprise, les principales hausses du marché TSX hier ont été celles d'Orea Mining Corp. (+27,2 %), Fission Uranium Corp. (+14,7 %) et Mega Uranium Ltd. (+13.2%).

Le Canada est l'un des plus grands producteurs de pétrole et d'uranium au monde et bénéficiera probablement de la hausse des prix. Une façon de s'exposer au marché canadien est d'investir dans des ETF.

Le JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) est le plus grand ETF investissant dans des actions canadiennes à grande et moyenne capitalisation, avec 5,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ses principaux titres sont Shopify (8,85 %), la Banque Royale du Canada (7,49 %) et Toronto Dominion (8,85 %). BBCA offre également une exposition de 13 % à l'énergie et une exposition combinée de 22 % aux produits industriels et aux matériaux, ce qui en fait un investissement intéressant basé sur le succès de l'uranium et du pétrole.

