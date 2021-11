Les ETF biotech bénéficient d’une dose de gains grâce au nouveau variant

Les investisseurs se sont rués sur les actions des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, pariant sur l'efficacité des vaccins actuels.

Alors que la plupart des actions ont clignoté dans le rouge la semaine dernière, les actions des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques ont augmenté en raison des inquiétudes liées à la nouvelle variante. Le nouveau variant nommé “Omicron” a été repéré pour la première fois en Afrique du Sud et a fait son chemin à travers les continents avec des cas au Royaume-Uni, à Hong Kong, en Australie et au Danemark, entre autres.

Les investisseurs se sont rués sur les actions des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, pariant sur l’efficacité des vaccins actuels et sur la demande renouvelée de nouvelles doses pour repousser le virus. Cette ruée a fait grimper les actions de Pfizer, Moderna, BioNtech de +6,11%, +20,57% et +14,19% vendredi, faisant de l’industrie biotechnologique la plus performante du S&P 500 la semaine dernière avec un gain combiné de +3,84%.

Dans l’espace ETF américain, VanEck Biotech ETF et iShares Biotechnology ETF ont gagné +2,2% et 0,98% le vendredi 26 novembre. En Europe, Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF et iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF ont ouvert en hausse lundi et se négocient actuellement à plus de +1% par rapport aux cours de clôture de vendredi dernier (11:57 AM , GMT +1).

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.