Les ETF australiens chutent dans le sillage des cycliques

Le S&P/ASX 200, l'indice de référence australien, a subi deux pertes consécutives en début de semaine, après avoir chuté de 0,61 % et de 0,94 % respectivement lundi et mardi.

L'indice qui suit les performances des 200 plus grandes entreprises australiennes a été tiré vers le bas par la chute des valeurs énergétiques, financières et des métaux et mines. Les valeurs financières, qui constituent une grande partie de l'indice, ont connu la plus forte baisse, avec un recul de plus de 1 %, les quatre grandes banques cotées perdant entre 0,9 % et 1,4 %.

Les ETF qui investissent dans des actions australiennes de grande et moyenne capitalisation ont suivi le même chemin : iShares MSCI Australia ETF a chuté de 1,05 % lundi, et SPDR S&P/ASX 200 ETF de 1,22 % mardi.

