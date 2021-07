Les ETF actifs surpassent les ETF passifs en croissance d'actifs sous gestion

La mise à jour de l'enquête, qui a interrogé plus de 370 investisseurs gérant plus de 345 milliards de dollars d'actifs en...

La mise à jour de l'enquête, qui a interrogé plus de 370 investisseurs gérant plus de 345 milliards de dollars d'actifs en ETF, inclut les nouveaux classements des émetteurs d'ETF et des fournisseurs d'indices, ainsi que de nouveaux commentaires et analyses sur l'activité du marché des ETF thématiques, ESG et actifs. Cette mise à jour a révélé que les actifs sous gestion des ETF actifs ont augmenté plus fortement que ceux des trackers passifs. Même s'ils ne représentent que 4 % des actifs aux États-Unis et seulement 2 % dans la zone EMEA, les ETF actifs ont connu une croissance particulièrement forte sur la période. Dans le monde et pour toutes les classes d'actifs, ils dépassent les trackers passifs d'un facteur de deux (+14% vs +7,2%).

