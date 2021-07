Les ETF actifs composés d'actions en forte croissance au cours du premier trimestre

La mise à jour de l'enquête de Trackinsight a révélé qu'au cours du premier trimestre 2021, 77 nouveaux ETF ont été lancés, dont 52 sont des ETF actifs.

La mise à jour de l'enquête, qui a interrogé plus de 370 investisseurs gérant plus de 345 milliards de dollars d'actifs en ETF, inclut les nouveaux classements des émetteurs d'ETF et des fournisseurs d'indices, ainsi que de nouveaux commentaires et analyses sur l'activité du marché des ETF thématiques, ESG et actifs. Cette mise à jour a révélé qu'au cours du premier trimestre 2021, 77 nouveaux ETF ont été lancés, dont 52 sont des ETF actifs. Les ETF actifs composés d'actions ont connu une croissance rapide au cours du premier trimestre (+30,4%). En Amérique, les produits à revenu fixe restent dominants en représentant 49% des ETF gérés activement à la fin du premier trimestre 2021. La situation sur le marché européen est différente, car l'industrie des ETF continue de se développer principalement grâce aux ETF indiciels.

