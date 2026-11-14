Les États-Unis vont reprendre les vols après le chaos provoqué par une panne du réseau de contrôle aérien

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a levé vendredi l'interdiction de décollage à l'échelle nationale après qu'une panne de communication dans les centres de contrôle du trafic aérien a semé le chaos dans les aéroports et provoqué la plus longue interruption de trafic aérien à l'échelle nationale depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que l’espace aérien américain avait rouvert à 20 h 15, heure de l’Est (01 h 15 GMT), mais a averti que les départs reprendraient progressivement et qu’il faudrait du temps aux compagnies aériennes pour rétablir un fonctionnement normal.

« Cela va se faire lentement », a déclaré M. Duffy aux journalistes à la Maison Blanche.

Selon FlightRadar24, plus de 6 600 vols ont été annulés et 8 600 retardés, tandis que 1 500 autres étaient déjà annulés pour dimanche. Les analystes du secteur aérien ont estimé que cette interruption de trafic de quatre heures à l’échelle nationale pourrait perturber les horaires des compagnies aériennes pendant plusieurs jours.

M. Duffy a indiqué que des dizaines de milliers de passagers étaient bloqués dans les aéroports à travers le pays. Il a précisé que lui-même et le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, avaient rencontré le président Donald Trump dans le Bureau ovale pour discuter de cette panne.

Cette panne est le signe le plus récent et le plus spectaculaire des tensions qui pèsent sur un système américain de contrôle du trafic aérien en proie à une technologie vieillissante , à des problèmes d’équipement et de communication, ainsi qu’à une pénurie de plusieurs milliers de contrôleurs.

M. Duffy a déclaré que les problèmes avaient commencé à 15 h 36, lorsque les centres de contrôle aérien ont constaté une instabilité des systèmes radar et de communication.

« Nos commutateurs et nos routeurs ont été surchargés de données, ce qui a entraîné des incohérences dans les données provenant de ces routeurs; c’est pour cette raison que nous avons mis le système hors service », a déclaré M. Duffy, ajoutant qu’à aucun moment ils n’avaient complètement perdu le radar ou les communications et qu’ils avaient pu faire atterrir en toute sécurité des milliers d’avions.

M. Duffy a indiqué que le problème immédiat avait été résolu et que les vols pouvaient se poursuivre en toute sécurité, mais il a averti qu’une refonte plus large du système de contrôle aérien vieillissant était nécessaire pour éviter des défaillances similaires.

UNE RÉFORME DE L’AVIATION À 50 MILLIARDS DE DOLLARS

M. Duffy a reproché au Congrès de ne pas avoir financé un nouveau système qui, selon lui, aurait pu empêcher de telles pannes, et a réclamé 50 milliards de dollars pour moderniser le système actuel.

Plus tôt dans la journée de vendredi, avant la panne, la Maison Blanche et le ministère des Transports avaient exhorté le Congrès à approuver une enveloppe de 30,1 milliards de dollars pour moderniser les aéroports et les infrastructures de contrôle aérien vieillissantes du pays.

« Nous disposons d’un système de contrôle aérien incroyablement vétuste », a déclaré M. Duffy.

« Donnez-nous l’argent nécessaire pour le réparer. »

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, M . Mullin, a déclaré qu’il n’y avait pour l’instant « aucune preuve » que la panne résulte d’une cyberattaque ou d’un système d’IA défaillant, bien que les enquêteurs n’aient écarté aucune de ces deux possibilités.

« Il semble qu’il s’agisse d’un problème d’ordre mécanique, mais nous poursuivons nos recherches », a déclaré M. Mullin.

L’Agence nationale de sécurité (NSA) collaborait avec le ministère de la Sécurité intérieure dans le cadre de l’enquête, a-t-il ajouté.

Selon deux responsables de compagnies aériennes, la panne semblait toucher un réseau de télécommunications géré par L3Harris Technologies. Ce réseau gère les fréquences radio essentielles utilisées par les contrôleurs aériens pour communiquer avec les pilotes. L3Harris n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LES DIFFICULTÉS NE SONT PAS TERMINÉES POUR LES PASSAGERS

Bien que l’interdiction de décollage ait été levée, les désagréments pour les passagers étaient loin d’être terminés. De Boston à Seattle et de New York à Los Angeles, les passagers se pressaient dans les halls de départ et aux comptoirs des compagnies aériennes alors que les retards et les annulations s’accumulaient et que les avions restaient immobilisés aux portes d’embarquement.

Des milliers de passagers risquaient de se retrouver bloqués pour la nuit. Edward Kargbo, 50 ans, originaire de West Chester , en Pennsylvanie, devait prendre un vol d’Ethiopian Airlines à 21 h à destination de Lomé, au Togo. Il a donc dû prévoir de passer la nuit à l’aéroport avant de prendre un vol reporté à 6 h samedi matin.

« Je vais devoir passer la nuit ici », a-t-il déclaré. « Je suis coincé. »

Louise Maher, 47 ans, a également été prise dans les perturbations à Newark après que son vol British Airways à destination de Londres a été affecté par la crise du secteur aérien.

« Je vais peut-être finir par pleurer, mais pas encore », a-t-elle déclaré.

Les compagnies aériennes américaines ne seront pas tenues d’indemniser les passagers bloqués, car elles ne sont pas responsables des défaillances du système de la FAA .

La seule autre suspension des vols à l’échelle nationale depuis les attentats du 11 septembre remonte à janvier 2023, lorsque la FAA avait suspendu les départs intérieurs pendant environ 90 minutes.

Les investisseurs anticipaient déjà un impact financier pour les compagnies aériennes. Les actions d’American Airlines AAL.O , d’United Airlines UAL.O et de Delta Air Lines DAL.N ont chuté de 1% à 2% lors des échanges après la clôture, tandis que celles de JetBlue Airways ont reculé d’environ 3%.

American Airlines a déclaré qu’elle donnait la priorité aux vols vers les petites villes situées en dehors de ses principaux hubs et vers les destinations internationales afin de positionner ses appareils et ses équipages en vue d’une reprise plus rapide.