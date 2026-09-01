Les États-Unis vont plaider en faveur d'une réglementation non interventionniste en matière d'IA lors du G20, selon un responsable

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* Les États-Unis vont faire pression sur les membres du G20 pour s'opposer à la création de nouveaux organismes de surveillance de l'IA, selon un responsable de la Maison Blanche

* Altman, d'OpenAI, et Huang, de Nvidia, rejoindront les délégués en Caroline du Nord mercredi

* Le Canada prévoit de plaider en faveur d'un équilibre entre l'innovation en matière d'IA, la confiance du public et la sécurité

par Courtney Rozen

Les États-Unis tenteront de persuader les membres du G20 d’adopter une approche non interventionniste en matière de réglementation de l’IA, selon un responsable de la Maison Blanche sous l’administration Trump, lors d’un rassemblement de géants de l’industrie et de ministres du Commerce qui débute mardi en Caroline du Nord.

Les dirigeants se réunissent à un moment clé du développement du secteur de l’IA et du débat mondial sur la manière de le réguler, alors que les États-Unis font face à une menace croissante de la part de la Chine pour la suprématie en matière d’IA.

Cette réunion de deux jours sera animée par le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et le conseiller technologique de la Maison Blanche, Michael Kratsios, ancien collaborateur du prestataire de données et d’évaluations Scale AI. M. Kratsios plaidera en faveur d’une « vision favorable à la croissance pour l’avenir des technologies émergentes », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Un groupe d’experts des Nations unies a récemment averti que les progrès de l’IA devancent la compréhension scientifique et les politiques gouvernementales. Des événements récents, notamment un piratage déclenché par un agent OpenAI rebelle qui a compromis l’infrastructure de la société d’IA Hugging Face, ont renforcé les inquiétudes quant à la rigueur avec laquelle les principales entreprises d’IA surveillent les tests de leurs produits.

Les agents d’IA sont des programmes fonctionnant avec un minimum de supervision humaine.

Les États-Unis feront pression sur les pays membres pour qu’ils ne créent pas de nouveaux organismes de régulation chargés de superviser le développement de l’IA, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Sam Altman, directeur général d’OpenAI, et Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , s’adresseront séparément aux délégués aux côtés de Lutnick mercredi. Les États-Unis prévoient de faire intervenir mardi, en direct par visioconférence, Elon Musk, directeur général de SpaceX

SPCX.O , Dina Powell McCormick, de Meta META.O , ainsi que David Sacks, capital-risqueur et ancien conseiller en IA à la Maison Blanche.

Cette réunion s’inscrit dans une série de rencontres qui se tiendront au cours des prochains mois dans différentes villes américaines, en amont du sommet des dirigeants du G20 prévu en décembre à Miami.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters concernant sa participation à la réunion en Caroline du Nord.

Les modèles d’IA chinois à poids ouverts, c’est-à-dire des systèmes dont les éléments fondamentaux sont accessibles au public, gagnent en performances par rapport aux systèmes propriétaires des géants américains de l’IA tels qu’Anthropic et OpenAI. Ces modèles chinois à poids ouverts gagnent du terrain auprès des entreprises américaines, ce qui représente également un risque potentiel pour la sécurité si les dirigeants du pays décidaient d’intervenir.

« Il est désormais d’autant plus urgent pour cette administration de veiller à ce que le reste du monde reste au sein de l’écosystème technologique américain et ne cherche pas d’alternatives », a déclaré Vivek Chilukuri, chercheur en technologie et sécurité nationale au Center for a New American Security.

Des responsables canadiens devraient y participer, a indiqué un porte-parole du gouvernement canadien, ajoutant que la délégation plaiderait pour que les pays trouvent un équilibre entre innovation et « confiance et sécurité du public ». Les États-Unis et le Canada sont engagés dans une guerre commerciale, déclenchée par le président américain.