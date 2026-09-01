Les États-Unis vont plaider en faveur d'une réglementation non interventionniste en matière d'IA lors de la réunion du G20 sur les technologies, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis vont faire pression sur les membres du G20 pour s'opposer à la création de nouveaux organismes de contrôle de l'IA, selon un responsable de la Maison Blanche

* Les grandes entreprises américaines spécialisées dans l'IA tireraient profit d'une absence de réglementation

* Altman, d'OpenAI, et Huang, de Nvidia, rejoignent les délégués en Caroline du Nord ce mercredi

(Ajout d'OpenAI et d'Anthropic au paragraphe 4, et de l'ambassade de Chine au paragraphe 15)

par Courtney Rozen

Les États-Unis feront pression sur les membres du G20 pour qu'ils adoptent une approche non interventionniste en matière de réglementation de l'IA et évitent de créer de nouvelles règles pour cette technologie , selon un discours préparé consulté par Reuters, lors d'un rassemblement de géants du secteur et de ministres du Commerce qui débute mardi en Caroline du Nord.

Le conseiller américain en matière de technologie, Michael Kratsios, qui co-organise cette réunion de deux jours, plaidera pour que les pays adoptent les "Principes de Caroline", selon une copie de son discours préparé consultée par Reuters.

Les pays signataires s’engagent à "réserver les nouvelles réglementations aux considérations inédites" lors de l’élaboration de règles relatives à l’IA. Ils investiront également dans "la recherche fondamentale pour accélérer les découvertes" et renforceront les opportunités commerciales liées aux nouvelles technologies, selon le discours préparé.

M. Kratsios expliquera au groupe que "les décideurs politiques n’ont pas besoin d’aborder chaque innovation de manière isolée et ne devraient pas traiter chaque technologie émergente comme un problème politique sans précédent", selon une copie de son discours préparé consultée par Reuters.

Les entreprises américaines OpenAI et Anthropic, deux des plus grandes sociétés mondiales spécialisées dans l’IA, tireraient profit d’une absence de réglementation. Les exigences du gouvernement fédéral pourraient nuire aux bénéfices du secteur si elles ralentissaient la mise sur le marché de nouveaux modèles ou incitaient les entreprises à modifier les performances de leurs produits afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

Les dirigeants du G20 se réunissent à un moment clé du développement du secteur de l’IA et du débat mondial sur la manière de le réguler, alors que les États-Unis sont confrontés à une menace croissante de la part de la Chine dans la course à la suprématie en matière d’IA.

Un groupe d’experts des Nations unies a récemment averti que les progrès de l’IA devancent la compréhension scientifique et les politiques gouvernementales. Des événements récents, notamment un piratage déclenché par un agent OpenAI rebelle qui a compromis l’infrastructure de la société d’IA Hugging Face, ont renforcé les inquiétudes quant à la rigueur avec laquelle les principales entreprises d’IA surveillent les tests de leurs produits.

Les agents d’IA sont des programmes fonctionnant avec un minimum de supervision humaine.

LES ACTEURS MAJEURS DU SECTEUR

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, s’adressera aux ministres par visioconférence, a déclaré un porte-parole du ministère américain du Commerce, en lieu et place de la présidente de l’entreprise, Dina Powell McCormick. Le cofondateur de Google DeepMind, Demis Hassabis , a également été ajouté à la liste des intervenants qui s’adresseront aux ministres par visioconférence, a indiqué lundi un porte-parole de Google.

Reuters avait précédemment indiqué que le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, s’adresseraient séparément aux délégués mercredi, en présence du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, qui préside également la réunion.

Les États-Unis prévoient de faire intervenir mardi, en direct par visioconférence, le directeur général de SpaceX

SPCX.O , Elon Musk , ainsi que le capital-risqueur et ancien conseiller de la Maison Blanche en matière d’IA, David Sacks.

Les États-Unis insisteront auprès des pays membres pour qu’ils ne créent pas de nouveaux organismes de régulation chargés de superviser le développement de l’IA, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Cette réunion s’inscrit dans une série de rencontres qui se tiendront au cours des prochains mois dans différentes villes américaines, en amont du sommet des dirigeants du G20 prévu à Miami en décembre.

LA COURSE À L'IA ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE

Les modèles d’IA "open-weight" chinois, c’est-à-dire des systèmes dont les éléments fondamentaux sont accessibles au public, gagnent en performances par rapport aux systèmes propriétaires des géants américains de l’IA tels qu’Anthropic et OpenAI. Ces modèles "open-weight" de fabrication chinoise gagnent du terrain auprès des entreprises américaines, ce qui représente également un risque potentiel pour la sécurité si les dirigeants du pays décidaient d’intervenir.

"Il est désormais d’autant plus urgent pour cette administration de veiller à ce que le reste du monde reste au sein de l’écosystème technologique américain et ne cherche pas d’alternatives", a déclaré Vivek Chilukuri, chercheur en technologie et sécurité nationale au Center for a New American Security.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant sa participation à la réunion en Caroline du Nord.

Des responsables canadiens devraient y participer, a indiqué un porte-parole du gouvernement canadien, ajoutant que la délégation plaiderait pour que les pays trouvent un équilibre entre l’innovation et "la confiance et la sécurité du public". Les États-Unis et le Canada sont engagés dans une guerre commerciale, déclenchée par le président américain.