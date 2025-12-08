Les États-Unis vont ouvrir les exportations de puces Nvidia H200 vers la Chine, selon Semafor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Complément d'information sur les relations entre les États-Unis et la Chine)

Le ministère américain du commerce autorisera bientôt l'exportation de la puce H200 de Nvidia Corp. vers la Chine, a rapporté lundi le média Semafor, citant une personne ayant connaissance du projet.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 2,2 % immédiatement après l'annonce.

Autoriser les expéditions pourrait être le signe d'une approche plus amicale à l'égard de la Chine, après que le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont négocié une trêve dans la guerre commerciale et technologique entre les deux pays à Busan, en Corée du Sud, le mois dernier.

Les faucons chinois à Washington craignent que la vente de puces d'IA plus avancées à la Chine n'aide Pékin à renforcer son armée, des craintes qui avaient d'abord incité l'administration Biden à limiter ces exportations.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce projet, et le ministère américain du commerce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Nvidia NVDA.O n'a pas pu être joint immédiatement.

L'administration Trump avait envisagé de donner son feu vert à la vente, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

La puce H200, dévoilée il y a deux ans, dispose d'une mémoire à large bande passante plus importante que son prédécesseur, le H100, ce qui lui permet de traiter les données plus rapidement.

Selon un rapport publié dimanche par le groupe de réflexion non partisan Institute for Progress, le H200 serait presque six fois plus puissant que le H20, le semi-conducteur d'IA le plus avancé qui peut être légalement exporté vers la Chine, après que l'administration Trump a annulé son interdiction éphémère sur de telles ventes au début de cette année. L'exportation de la puce permettrait aux laboratoires d'IA chinois de construire des superordinateurs d'IA qui atteignent des performances similaires à celles des superordinateurs d'IA américains les plus performants, bien qu'à des coûts plus élevés, indique également le rapport.

Face à l'utilisation musclée par Pékin des contrôles à l'exportation des minéraux de terres rares, qui sont essentiels à la production d'une série de produits technologiques, M. Trump a menacé cette année d'imposer de nouvelles restrictions aux exportations technologiques vers la Chine, mais il les a finalement supprimées dans la plupart des cas.