 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis vont injecter 1,6 milliard de dollars dans une entreprise d'extraction de terres rares pour une participation de 10 %, selon le FT
information fournie par Reuters 25/01/2026 à 00:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis prévoient d'injecter 1,6 milliard de dollars dans la société minière USA Rare Earth

USAR.O , basée dans l'Oklahoma, et recevront une participation de 10 % dans la société, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

USA RARE EARTH RG-A
24,7700 USD NASDAQ +9,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank