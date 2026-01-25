Les États-Unis vont injecter 1,6 milliard de dollars dans une entreprise d'extraction de terres rares pour une participation de 10 %, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les États-Unis prévoient d'injecter 1,6 milliard de dollars dans la société minière USA Rare Earth
USAR.O , basée dans l'Oklahoma, et recevront une participation de 10 % dans la société, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer