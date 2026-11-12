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Les États-Unis vont financer de nouvelles recherches sur l'ibogaïne, une substance psychédélique, destinée aux anciens combattants souffrant de SSPT
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 17:38

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Le gouvernement américain va consacrer jusqu’à 4,9 millions de dollars à la préparation d’essais cliniques sur l’ibogaïne, une substance psychédélique, en tant que traitement potentiel pour les anciens combattants souffrant de syndrome de stress post-traumatique (PTSD), a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr.

Le président Donald Trump avait alloué 50 millions de dollars en avril à la recherche sur l’ibogaïne.

  • Ce trouble de santé mentale peut se développer à la suite d’un événement traumatisant, provoquant des symptômes tels que des flashbacks, de l’anxiété, des cauchemars et des réactions de stress exacerbées

  • Ces subventions "ne financent ni le traitement des patients ni la recherche sur des sujets humains", a précisé M. Kennedy

  • L’agence fédérale de recherche en santé ARPA-H fournira les fonds

  • La société Mark Cuban Cost Plus Drug Company mettra au point des méthodes de fabrication de l’ibogaïne aux États-Unis, a indiqué M. Kennedy, ajoutant que son prix serait similaire à celui des médicaments génériques, si le produit obtenait l’autorisation de mise sur le marché

  • L’Institut national de la santé mentale a lancé un programme de 20 millions de dollars pour étudier des substances telles que la kétamine et la psilocybine, et prévoit de désigner les lauréats à l’été 2027

  • L’ARPA-H financera un autre projet sur l’ibogaïne visant à traiter les troubles liés à la consommation de substances, qui devrait être annoncé d’ici fin 2026, a déclaré M. Kennedy

  • L’administration Trump avait annoncé en octobre qu’elle faisait avancer les premiers essais cliniques financés par le gouvernement portant sur l’ibogaïne pour traiter la dépendance aux opiacés et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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