Les États-Unis vont financer de nouvelles recherches sur l'ibogaïne, une substance psychédélique, destinée aux anciens combattants souffrant de SSPT

Le gouvernement américain va consacrer jusqu’à 4,9 millions de dollars à la préparation d’essais cliniques sur l’ibogaïne, une substance psychédélique, en tant que traitement potentiel pour les anciens combattants souffrant de syndrome de stress post-traumatique (PTSD), a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr.

Le président Donald Trump avait alloué 50 millions de dollars en avril à la recherche sur l’ibogaïne.