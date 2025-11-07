 Aller au contenu principal
Nikkei 225
49 854,93
-2,02%
Les États-Unis vont bloquer la vente de puces d'intelligence artificielle de Nvidia à la Chine, selon The Information
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 03:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails et le commentaire de Nvidia au paragraphe 5)

La Maison Blanche a informé d'autres agences fédérales qu'elle n'autorisera pas Nvidia NVDA.O à vendre ses dernières puces d'intelligence artificielle à échelle réduite à la Chine, a rapporté The Information jeudi, citant trois personnes familières avec le sujet.

Nvidia a fourni des échantillons de la puce à plusieurs de ses clients chinois, selon le rapport.

La puce, connue sous le nom de B30A, peut être utilisée pour former de grands modèles de langage lorsqu'elle est agencée de manière efficace en grandes grappes, une capacité dont de nombreuses entreprises chinoises ont besoin, a ajouté le rapport.

Nvidia travaille à la modification de la conception du B30A dans l'espoir que l'administration américaine revienne sur sa position, indique le rapport, citant deux employés de l'entreprise.

Un porte-parole de Nvidia a déclaré à Reuters que l'entreprise n'avait "aucune part sur le marché hautement concurrentiel de l'informatique dans les centres de données en Chine et qu'elle ne l'incluait pas dans ses prévisions"

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

NVIDIA
188,0800 USD NASDAQ -3,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

