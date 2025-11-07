Les États-Unis vont bloquer la vente de puces d'intelligence artificielle de Nvidia à la Chine, selon The Information

(Mise à jour avec des détails et le commentaire de Nvidia au paragraphe 5)

La Maison Blanche a informé d'autres agences fédérales qu'elle n'autorisera pas Nvidia NVDA.O à vendre ses dernières puces d'intelligence artificielle à échelle réduite à la Chine, a rapporté The Information jeudi, citant trois personnes familières avec le sujet.

Nvidia a fourni des échantillons de la puce à plusieurs de ses clients chinois, selon le rapport.

La puce, connue sous le nom de B30A, peut être utilisée pour former de grands modèles de langage lorsqu'elle est agencée de manière efficace en grandes grappes, une capacité dont de nombreuses entreprises chinoises ont besoin, a ajouté le rapport.

Nvidia travaille à la modification de la conception du B30A dans l'espoir que l'administration américaine revienne sur sa position, indique le rapport, citant deux employés de l'entreprise.

Un porte-parole de Nvidia a déclaré à Reuters que l'entreprise n'avait "aucune part sur le marché hautement concurrentiel de l'informatique dans les centres de données en Chine et qu'elle ne l'incluait pas dans ses prévisions"

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.