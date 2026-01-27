Les États-Unis vont bientôt délivrer une licence générale levant certaines sanctions imposées à l'industrie pétrolière vénézuélienne, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de contexte et de détails à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga et Jarrett Renshaw

Les autorités américaines travaillent à la délivrance prochaine d'une licence générale qui lèverait certaines sanctions sur le secteur énergétique vénézuélien, ont déclaré mardi trois sources familières avec la préparation, un changement par rapport à un plan précédent visant à accorder des exemptions individuelles aux sanctions pour les entreprises cherchant à faire des affaires dans le pays.

Après l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis au début du mois, des responsables américains ont déclaré que Washington assouplirait les sanctions imposées au secteur énergétique vénézuélien afin de faciliter un accord de fourniture de pétrole de 2 milliards de dollars entre Caracas et Washington, ainsi qu'un ambitieux plan de reconstruction de l'industrie pétrolière du pays, d'une valeur de 100 milliards de dollars.

De nombreux partenaires et clients de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, y compris la major américaine Chevron CVX.N , ont demandé des licences individuelles au cours des dernières semaines afin d'augmenter la production et les exportations de pétrole du membre de l'OPEP.

Le nombre de demandes individuelles adressées au gouvernement américain a retardé l'avancement des plans visant à accroître les exportations et à accélérer les investissements dans le pays, ont indiqué les sources.

Le département du Trésor américain et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.