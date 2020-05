Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Etats-Unis toujours préoccupés par les laboratoires chinois, selon Pompeo Reuters • 29/04/2020 à 15:41









WASHINGTON, 29 avril (Reuters) - Les activités des laboratoires chinois restent préoccupantes, a jugé mercredi le secrétaire d'Etat américain, souhaitant à nouveau que toute la lumière soit faite sur les origines du coronavirus apparu fin décembre en Chine. "Je peux vous dire qu'il y avait de réelles inquiétudes concernant les laboratoires de Chine", a déclaré Mike Pompeo, dans un entretien accordé à Fox News. "Je suis toujours préoccupé par le fait que le Parti communiste chinois ne nous dise pas tout ce qui se passe dans tous les laboratoires", a-t-il poursuivi. Plusieurs organes de presse américains ont laissé entendre à la mi-avril que le nouveau coronavirus avait été synthétisé au laboratoire P4 de l'Institut de virologie de Wuhan, où la maladie est apparue en décembre. Ce centre de recherches est fruit d'un accord franco-chinois sur la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses conclu en 2004. En dépit du consensus scientifique et des démentis émanant notamment de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des autorités françaises , l'hypothèse d'une manipulation humaine a gagné du terrain. Donald Trump a annoncé le 15 avril l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine du virus et a prévenu que la Chine aurait à rendre des comptes s'il s'avère qu'elle est "sciemment responsable" de la pandémie. (Doina Chiacu, version française Jean-Philippe Lefief)

