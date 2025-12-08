 Aller au contenu principal
Les États-Unis sont prêts à ouvrir les exportations de puces Nvidia H200 vers la Chine, selon une source
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 20:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des sources d'information, ajout de détails au paragraphe 4) par Stephen Nellis et Karen Freifeld

Le ministère américain du Commerce est prêt à autoriser l'exportation de la puce H200 de Nvidia vers la Chine, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 2,2 % immédiatement après que Semafor ait rapporté ce développement.

Autoriser les expéditions pourrait signaler une approche plus amicale envers la Chine, après que le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont négocié une trêve dans la guerre commerciale et technologique des deux pays à Busan, en Corée du Sud, le mois dernier.

Les fonctionnaires de l'administration considèrent cette décision comme un compromis entre l'envoi des dernières puces Blackwell de Nvidia en Chine, que Trump a refusé d'autoriser, et l'absence totale de puces américaines en Chine, ce qui, selon les fonctionnaires, soutiendrait les efforts de Huawei pour vendre des puces d'IA en Chine, a déclaré la personne familière avec le sujet.

Nvidia et le Ministère du Commerce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

CRAINTES DE VOIR LES PUCES RENFORCER L'ARMÉE CHINOISE

Les faucons chinois à Washington craignent que la vente de puces d'IA plus avancées à la Chine n'aide Pékin à renforcer son armée, des craintes qui avaient d'abord incité l'administration Biden à limiter ces exportations. L'administration Trump avait envisagé de donner son feu vert à la vente, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

La puce H200, dévoilée il y a deux ans, dispose d'une mémoire à large bande passante plus importante que son prédécesseur, le H100, ce qui lui permet de traiter les données plus rapidement.

Selon un rapport publié dimanche par le groupe de réflexion non partisan Institute for Progress, le H200 serait presque six fois plus puissant que le H20, le semi-conducteur d'IA le plus avancé qui peut être légalement exporté vers la Chine, après que l'administration Trump a annulé son interdiction éphémère sur de telles ventes cette année. L'exportation de la puce permettrait aux laboratoires d'IA chinois de construire des superordinateurs d'IA qui atteignent des performances similaires à celles des superordinateurs d'IA américains les plus performants, bien qu'à des coûts plus élevés, indique également le rapport.

Face à l'utilisation musclée par Pékin des contrôles à l'exportation des minéraux de terres rares, qui sont essentiels à la production d'une série de produits technologiques, Trump a menacé cette année d'imposer de nouvelles restrictions aux exportations technologiques vers la Chine, mais il les a finalement supprimées dans la plupart des cas.

