Les États-Unis sollicitent des commentaires sur la demande de Zoox de déployer des robotsaxis sans volant

La National Highway Traffic Safety Administration a annoncé mardi qu'elle sollicitait les commentaires du public sur le projet de Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon.com, de déployer jusqu'à 2 500 robotsaxis construits à cet effet et dépourvus de volant.

Zoox a déposé en août une demande d'approbation auprès de l'agence de sécurité automobile, affirmant que ces véhicules offriraient un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des véhicules conduits par des humains.

"Il s'agit d'une étape importante qui permettra à l'industrie américaine des véhicules autonomes de disposer d'une voie simplifiée pour le déploiement commercial à grande échelle de nouvelles flottes de véhicules autonomes", a déclaré Sean Duffy, secrétaire américain aux transports, lors d'un forum organisé mardi, ajoutant qu'il avait approuvé la prochaine série de mises à jour proposées par la NHTSA pour les normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur afin de prendre en compte les véhicules sans conducteur humain.