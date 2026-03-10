 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis sollicitent des commentaires sur la demande de Zoox de déployer des robotsaxis sans volant
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Highway Traffic Safety Administration a annoncé mardi qu'elle sollicitait les commentaires du public sur le projet de Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon.com, de déployer jusqu'à 2 500 robotsaxis construits à cet effet et dépourvus de volant.

Zoox a déposé en août une demande d'approbation auprès de l'agence de sécurité automobile, affirmant que ces véhicules offriraient un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des véhicules conduits par des humains.

"Il s'agit d'une étape importante qui permettra à l'industrie américaine des véhicules autonomes de disposer d'une voie simplifiée pour le déploiement commercial à grande échelle de nouvelles flottes de véhicules autonomes", a déclaré Sean Duffy, secrétaire américain aux transports, lors d'un forum organisé mardi, ajoutant qu'il avait approuvé la prochaine série de mises à jour proposées par la NHTSA pour les normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur afin de prendre en compte les véhicules sans conducteur humain.

Valeurs associées

AMAZON.COM
213,4900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank