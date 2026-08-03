Les États-Unis signent un accord visant à accroître la production de pièces destinées aux systèmes d'interception Patriot et THAAD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle publication pour corriger les liens de l'article, aucun changement dans le texte)

Le ministère américain de la Défense a signé un accord-cadre avec Lockheed Martin LMT.N et Northrop Grumman

NOC.N afin d’augmenter la capacité de production des composants destinés aux systèmes d’interception de missiles Patriot PAC-3 et THAAD, a-t-il annoncé lundi. Les négociateurs du Pentagone ont fait pression sur les sous-traitants pour qu’ils accélèrent considérablement le rythme , en s’appuyant sur les accords de production provisoires conclus plus tôt cette année afin d’augmenter la production de missiles, alors que les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine mettent à rude épreuve les stocks d’armes américains.

L’Ukraine souffre d’une pénurie chronique de missiles Patriot, qui restent la seule arme de son arsenal capable d’abattre des missiles balistiques.

Dans son communiqué publié lundi, le ministère a indiqué que cet accord-cadre permettrait de tripler la production de missiles Patriot et de quadrupler celle des systèmes THAAD.

Il n’a pas précisé la valeur de cet accord, qui, selon lui, permettrait de mettre en place une deuxième source d’approvisionnement en moteurs-fusées à propergol solide PAC-3 et d’augmenter la production de dispositifs de sécurité d’allumage. Cet accord fait suite à celui conclu la semaine dernière, lorsque l’armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat d’une valeur pouvant atteindre 58,6 milliards de dollars pour la production de missiles intercepteurs Patriot.