Les États-Unis s'efforcent de réduire le coût de 15 médicaments coûteux dans le cadre de l'assurance-maladie

Annonce de l'assurance-maladie attendue pour dimanche

Les nouveaux prix entreront en vigueur en 2027, avec l'objectif de réaliser des économies

L'industrie pharmaceutique s'oppose aux négociations avec Medicare

Les États-Unis devraient annoncer cette semaine une baisse des prix de 15 des médicaments les plus coûteux du programme Medicare, une décision cruciale pour les 67 millions d'Américains âgés et handicapés qui bénéficient de ce programme et pour le président Donald Trump 'efforcer d'aligner les coûts sur ceux des autres pays riches.

Le gouvernement a dévoilé au début du mois un accord pour réduire l'année prochaine à 245 dollars par mois les prix Medicare et Medicaid des médicaments GLP-1 populaires de Novo Nordisk NOVOb.CO , vendus sous le nom de Wegovy pour la perte de poids et d'Ozempic pour le diabète - un niveau qui, selon les experts, n'était pas susceptible d'être abaissé dans le cadre des négociations du gouvernement.

Une annonce est attendue d'ici dimanche.

Selon une analyse publiée dans le Journal of Managed Care and Specialty Pharmacy, le prix net récent d'Ozempic pour Medicare était de 428 par mois.

Parmi les autres médicaments dont le prix doit être négocié cette année figurent l'inhalateur Trelegy Ellipta pour l'asthme et la BPCO de GSK GSK.L et Linzess, un médicament contre le syndrome du côlon irritable d'AbbVie ABBV.N . Les nouveaux prix entreront en vigueur en 2027.

Les analystes ont déclaré qu'ils examineront comment les prix se comparent aux prix nets récents de Medicare après avoir pris en compte les rabais confidentiels et les remises. Ils les compareront également aux prix négociés par d'autres pays à revenu élevé, un concept pour lequel M. Trump s'est battu et qui est parfois appelé "prix de la nation la plus favorisée".

Medicare couvre plus de 67 millions de personnes âgées de 65 ans et plus et de personnes handicapées.

"Ces prix seront inférieurs aux prix nets existants. Il y aura de réelles économies", a déclaré Sean Sullivan, professeur de pharmacie à l'université de Washington, qui a estimé que l'annonce publique était importante.

"Tous les autres payeurs peuvent les voir. Qu'est-ce qui les empêchera de demander le même prix aux fabricants?

LES NÉGOCIATIONS PRÉCÉDENTES ONT PERMIS D'ÉCONOMISER 22 %

L'année dernière, l'agence Medicare a dévoilé les nouveaux prix maximums pour les dix premiers médicaments coûteux négociés dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) de l'administration Biden, qui entreront en vigueur en 2026.

Pour ces médicaments, notamment l'anticoagulant Eliquis de Pfizer PFE.N et Bristol Myers Squibb BMY.N et l'Enbrel d'Amgen AMGN.O , un médicament contre l'arthrite, les nouveaux prix étaient encore en moyenne plus du double , et dans certains cas cinq fois, de ce que les fabricants de médicaments avaient accepté dans quatre autres pays à revenu élevé.

Goldman Sachs a estimé que les nouveaux prix de ces dix premiers médicaments entraînaient une réduction de 22 % en moyenne par rapport aux prix nets de Medicare à l'époque.

En vertu de l'IRA, Medicare doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour fixer les prix, notamment les données des fabricants et la disponibilité d'autres traitements. La loi ne prévoit pas d'examen des prix internationaux dans le cadre de ce processus.

Jusqu'à l'adoption de l'IRA en 2022, la loi américaine empêchait Medicare de négocier les prix des médicaments, alors que de nombreux autres pays disposent depuis longtemps d'une couverture universelle des médicaments sur ordonnance qui repose sur une transactions centralisée des prix avec les fabricants.

L'administration Trump a depuis défini ce qu'elle considère comme les conditions de tarification de la "nation la plus favorisée": le prix le plus bas dans tout pays faisant partie de l'Organisation de coopération et de développement économiques et dont le produit intérieur brut par habitant représente au moins 60 % du PIB par habitant des États-Unis.

Dans le cadre d'un programme pilote distinct, Medicare a proposé un "panier de pays" plus restreint, qui comprend six pays du G-7: le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada et le Japon, ainsi que le Danemark et la Suisse. La référence utilisée pour calculer le prix NPF serait l'avant-dernier prix le plus bas de ce panier de pays, ajusté en fonction du PIB par habitant.

L'industrie pharmaceutique s'est battue avec acharnement pour bloquer les négociations avec Medicare, plusieurs entreprises ayant intenté des actions en justice contre le gouvernement et prévenu qu'elles pourraient être amenées à réduire certains programmes de développement de médicaments.

La prochaine série de négociations sur les prix des médicaments de Medicare devrait porter sur 15 autres médicaments délivrés sur ordonnance et administrés dans les hôpitaux et débuter en février.