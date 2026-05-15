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Les États-Unis s'attendent à un accord agricole d'une valeur de « plusieurs dizaines de milliards de dollars » à l'issue du sommet Trump-Xi, selon Greer
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 02:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations de Jamieson Greer, représentant américain au commerce, ainsi que des informations contextuelles sur le commerce du soja)

Les États-Unis s'attendent à ce que la Chine s'engage à acheter pour « plusieurs dizaines de milliards » de dollars de produits agricoles américains à la suite d'un sommet entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping à Pékin, a déclaré vendredi le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer. Greer a rappelé l'accord sur le soja de 25 millions de tonnes par an conclu en octobre dernier et a déclaré que les États-Unis s'attendaient également à « voir aboutir de cette visite un accord portant sur des achats de produits agricoles de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an au cours des trois prochaines années ».

« Et c’est plus général, c’est un chiffre global. Cela ne concerne pas seulement le soja, mais tout le reste », a-t-il déclaré lors d’une interview sur Bloomberg Television.

Le soja est le premier produit d’exportation américain vers la Chine, de loin le plus gros acheteur mondial, et ces graines oléagineuses ont joué un rôle clé dans les négociations commerciales au cours des premier et deuxième mandats de Trump. À l’approche du sommet, les marchés ne s’attendaient pas à ce que Pékin relève son objectif d’achat de soja au-delà de 25 millions de tonnes, une anticipation renforcée par les commentaires du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent jeudi, suggérant que l’accord existant réglait la question.

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