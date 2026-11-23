Les États-Unis s'apprêtent à inscrire sur leur liste noire le fabricant de puces Megaspeed, lié au scandale Nvidia, selon une source

Les États-Unis devraient ajouter lundi à leur liste noire commerciale la société de puces électroniques Megaspeed, basée à Singapour et étroitement liée à une enquête pour espionnage impliquant Nvidia NVDA.O , a déclaré une source à Reuters.

Cette inscription prévue fait suite aux révélations selon lesquelles le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, entretenait une relation avec Alice Huang , une femme d’affaires chinoise et actionnaire majoritaire de Megaspeed, qui serait, selon certaines allégations, une espionne au service de Pékin.

Les entreprises américaines ne peuvent pas expédier de marchandises, de logiciels ou de technologies aux sociétés figurant sur cette liste sans licence, qui a toutes les chances de leur être refusée.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que les autorités américaines avaient conclu qu’Alice Huang était un agent des services de renseignement chinois qui transmettait des informations à Pékin tout en nouant une relation étroite avec le directeur général de Nvidia.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante ces allégations des services de renseignement. La Chine a déclaré que ces accusations d’espionnage étaient “sans fondement”.

Nvidia mentionne Megaspeed comme partenaire cloud officiel dans son annuaire. Megaspeed a attiré l’attention du public en octobre 2025, lorsque le New York Times a révélé qu’elle faisait l’objet d’une enquête américaine visant à déterminer si elle aidait des clients chinois à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux contrôles à l’exportation de Washington.

La dernière fois que le ministère du Commerce a ajouté de nouvelles entités à la liste, c’était en octobre 2025.

Comme Reuters l’a révélé en exclusivité en juin, les États-Unis ont reporté l’ajout à la liste noire commerciale de la start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek, du fabricant de puces mémoire CXMT et de plus de 100 autres entreprises signalées comme présentant un risque pour la sécurité nationale, l’administration Trump cherchant à éviter une escalade des tensions avec Pékin.