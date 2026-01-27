Les États-Unis s'apprêtent à délivrer une licence générale levant certaines sanctions imposées à l'industrie pétrolière vénézuélienne, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les préparatifs marquent un changement par rapport au plan précédent qui prévoyait d'accorder des licences individuelles aux entreprises

*

Le volume des demandes individuelles a retardé l'avancement des plans pétroliers

*

Reprise des exportations: Vitol et Trafigura vendent du pétrole aux États-Unis et à d'autres pays

(Le contexte et les détails sont ajoutés tout au long de l'article) par Marianna Parraga et Jarrett Renshaw

Les autorités américaines s'efforcent de délivrer prochainement une licence générale qui lèverait certaines sanctions contre le secteur énergétique vénézuélien , ont déclaré mardi trois sources au fait de la préparation, ce qui constitue un changement par rapport au plan précédent qui consistait à accorder des exemptions individuelles aux sanctions pour les entreprises cherchant à faire des affaires dans le pays.

Après l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis au début du mois, des responsables américains ont déclaré que Washington assouplirait les sanctions imposées au secteur énergétique vénézuélien afin de faciliter un accord de fourniture de pétrole de 2 milliards de dollars entre Caracas et Washington ainsi qu'un ambitieux plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour l'industrie pétrolière du pays.

De nombreux partenaires et clients de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, dont les producteurs Chevron

CVX.N , Repsol REP.MC et ENI ENI.MI , le raffineur Reliance Industries RELI.NS et certains prestataires de services pétroliers américains, ont demandé ces dernières semaines des licences individuelles pour augmenter la production ou les exportations de pétrole du pays membre de l'OPEP.

Le nombre de demandes individuelles adressées au gouvernement américain a retardé l'avancement des plans visant à accroître les exportations et à accélérer les investissements dans le pays, ont déclaré deux des sources.

Le département du Trésor américain, la Maison Blanche et le ministère vénézuélien du pétrole n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Sous l'ancien président américain Joe Biden, une licence générale exemptait de nombreuses entreprises des sanctions imposées par les États-Unis, leur permettant d'exporter le pétrole vénézuélien. Cela a facilité l'augmentation de la production et des exportations de brut jusqu'au premier trimestre de l'année dernière, lorsque le président Donald Trump a entamé son second mandat.

L'administration Trump a révoqué l'autorisation afin de faire pression sur M. Maduro et a ordonné aux entreprises de mettre fin à leurs transactions. En décembre, il a également ordonné un blocus de tous les navires sanctionnés entrant ou sortant du pays, réduisant les exportations de pétrole du Venezuela à 500 000 barils par jour ce mois-là, soit environ la moitié de la moyenne de 2025.

Les exportations ont repris ces dernières semaines après que les sociétés commerciales Vitol et Trafigura ont reçu les premières licences pour fournir jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien aux États-Unis et à d'autres destinations.

Une vaste réforme de la principale loi pétrolière du Venezuela, qui faciliterait également les investissements, la production et les exportations de pétrole et de gaz, a été approuvée lors d'un premier vote la semaine dernière et devrait recevoir le feu vert définitif de l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine, selon des sources qui se sont exprimées mardi.