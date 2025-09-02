Les États-Unis révoquent le statut d'exportateur accéléré de TSMC vers la Chine, alors que les contrôles se renforcent

Les États-Unis ont révoqué l'autorisation de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

2330.TW d'expédier des équipements clés à son principal site en Chine, a déclaré la fabricante de puces mardi.

Ce changement supprime un privilège d'exportation accélérée connu sous le nom de statut d'utilisateur final validé (VEU), à compter du 31 décembre, ce qui signifie que les futures expéditions d'outils de fabrication de puces d'origine américaine vers le site de TSMC à Nanjing devront faire l'objet d'une licence individuelle.

Les États-Unis n'ont cessé de renforcer les contrôles à l'exportation afin de limiter l'accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés et aux outils de fabrication de puces, en élargissant les exigences en matière de licences et en révoquant les dérogations accordées à certaines installations chinoises de fabrication de puces appartenant à des intérêts étrangers.

Le statut VEU permet aux installations chinoises approuvées de recevoir des outils et des technologies spécifiques d'origine américaine sans avoir à demander de licences individuelles.

La perte de ce statut signifie que chaque livraison devra désormais faire l'objet d'une licence, ce qui ralentira les livraisons et rendra plus difficiles les extensions de capacité ou les mises à niveau technologiques.

Le ministère américain du Commerce n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Des dérogations similaires pour les usines chinoises de Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS devraient expirer dans environ quatre mois, Washington renforçant les contrôles même sur la production de puces d'ancienne génération.