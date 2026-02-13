Les États-Unis retirent une liste nouvellement mise à jour d'entreprises soupçonnées d'aider l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec retrait de liste) par Michael Martina et Alexandra Alper

Les États-Unis ont retiré une liste actualisée d'entreprises chinoises soupçonnées d'aider l'armée de Pékin peu après qu'elle a été publiée plus tôt vendredi, avec l'ajout de certaines des plus grandes entreprises chinoises, dont Alibaba 9988.HK et Baidu 9888.HK .

Le lien vers le Federal Register du gouvernement américain où la liste 1260H du Pentagone avait été publiée a été remplacé par un avis "retiré" environ une heure après sa publication.

"Une lettre de l'agence demandant le retrait de ce document a été reçue après sa mise en consultation publique", a indiqué le Federal Register dans une note éditoriale, sans en donner la raison.

Le Pentagone n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Bien que la liste n'impose pas officiellement de sanctions aux entreprises chinoises, en vertu d'une nouvelle loi, le ministère ne pourra plus, dans les années à venir, passer de contrats ou de marchés avec des entreprises figurant sur la liste.

La mise à jour de la liste pourrait contrarier Pékin à la suite de la trêve commerciale conclue par le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump en octobre. Donald Trump devrait se rendre en Chine en avril, mais les dates de cette visite n'ont pas encore été fixées.

Parmi les autres ajouts de vendredi figurent le constructeur automobile BYD 002594.SZ , la société de biotechnologie WuXi AppTec 603259.SS et la société de technologie robotique pilotée par l'IA RoboSense Technology Co Ltd 2498.HK , tandis que le fabricant de mémoires à puce YMTC a été retiré de la liste. Le fait d'être ajouté à la liste envoie également un message aux fournisseurs du Pentagone et à d'autres agences du gouvernement américain quant à l'opinion de l'armée américaine sur les entreprises, dont certaines ont poursuivi les États-Unis pour leur inclusion.

Un porte-parole d'Alibaba a déclaré que leur inclusion n'était pas justifiée et a menacé d'intenter une action en justice. "Alibaba n'est pas une entreprise militaire chinoise et ne fait pas partie d'une stratégie de fusion militaire et civile".

La liste comprend déjà de grandes entreprises chinoises telles que Tencent Holdings 0700.HK , l'une des plus grandes entreprises technologiques de Chine, et CATL, un important fabricant de batteries dans l'industrie des véhicules électriques.