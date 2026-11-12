Les États-Unis restent « préoccupés » par Nvidia, selon Jamieson Greer

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré jeudi à CNBC que les États-Unis restaient préoccupés par Nvidia, alors que le premier fournisseur mondial de puces d’IA est aux prises avec les répercussions des révélations concernant deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date.
« Il est évident que nous restons préoccupés », a déclaré Jamieson Greer lors d'une interview.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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