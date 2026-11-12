Les États-Unis restent « préoccupés » par Nvidia, selon Jamieson Greer

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré jeudi à CNBC que les États-Unis restaient préoccupés par Nvidia, alors que le premier fournisseur mondial de puces d’IA est aux prises avec les répercussions des révélations concernant deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date.

« Il est évident que nous restons préoccupés », a déclaré Jamieson Greer lors d'une interview.