Les États-Unis repoussent au 1er mai la date limite pour les acquéreurs potentiels d'actifs de Lukoil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont prolongé lundi d'un mois, jusqu'au 1er mai, la licence accordée aux entreprises pour discuter avec la société énergétique russe Lukoil LKOH.MM de l'achat de ses actifs à l'étranger, selon un communiqué du département du Trésor américain.