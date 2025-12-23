 Aller au contenu principal
Les États-Unis reportent l'application des droits de douane sur les puces chinoises à 2027
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de contexte) par Alexandra Alper et Akash Sriram

L'administration Trump a déclaré mardi qu'elle imposerait des droits de douane sur les importations de semi-conducteurs chinoises en raison de la poursuite "déraisonnable" de la domination de l'industrie des puces par Pékin, mais qu'elle retarderait l'action jusqu'en juin 2027.

Le taux des droits de douane sera annoncé au moins 30 jours à l'avance, selon la déclaration, qui fait suite à une enquête d'un an sur les importations de puces chinoises aux États-Unis, lancée par l'administration Biden.

"Le ciblage par la Chine de l'industrie des semi-conducteurs en vue d'une position dominante est déraisonnable et entrave ou restreint le commerce américain, ce qui donne lieu à une action en justice", a déclaré le représentant américain au commerce dans son communiqué. L'ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette décision représente le dernier effort en date du président Donald Trump pour réduire les tensions avec Pékin, confronté à des restrictions chinoises sur les exportations de métaux des terres rares dont dépendent les entreprises technologiques mondiales et que la Chine contrôle. Dans le cadre des négociations avec la Chine pour retarder ces restrictions, Donald Trump a repoussé une règle visant à limiter les exportations américaines de produits technologiques aux unités d'entreprises chinoises déjà inscrites sur la liste noire. Il a également lancé un examen qui pourrait déboucher sur les premières livraisons à la Chine des puces d'intelligence artificielle de Nvidia, les deuxièmes plus puissantes, selon Reuters, malgré les vives inquiétudes des faucons chinois à Washington qui craignent que ces puces ne renforcent les capacités militaires de la Chine. L'industrie des puces attend les résultats d'une autre enquête sur les importations de puces qui pourrait toucher les produits chinois et entraîner des droits de douane sur une vaste gamme de technologies, mais les fonctionnaires américains disent en privé qu'ils pourraient ne pas les imposer de sitôt, a rapporté Reuters .

