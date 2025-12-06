 Aller au contenu principal
Les États-Unis renoncent à l'amende de 11 millions de dollars imposée à Southwest Airlines à la suite de la débâcle de 2022
information fournie par Reuters 06/12/2025 à 21:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a déclaré samedi qu'elle renoncerait à une amende de 11 millions de dollars imposée à Southwest Airlines LUV.N dans le cadre d'un règlement de 140 millions de dollars concernant l'effondrement du transporteur en décembre 2022 au cours d'une période de voyage de vacances très fréquentée.

En décembre 2023, Southwest a accepté de payer sur trois ans une amende de 35 millions de dollars en espèces et de fournir 90 millions de dollars en bons de voyage de 75 dollars ou plus aux passagers retardés d'au moins trois heures pour se rendre à leur destination finale en raison d'un problème ou d'une annulation causé par la compagnie aérienne lors de la gestion de la débâcle qui a bloqué plus de 2 millions de passagers.

Dans un ordre écrit, le ministère américain des transports a cité la décision de Southwest d'investir plus d'un milliard de dollars dans ses opérations afin d'améliorer ses performances et sa fiabilité depuis la débâcle de 2022 pour expliquer sa décision de renoncer aux 11 millions de dollars restants de l'amende qui était due à la fin du mois de janvier.

Valeurs associées

SOUTHWEST AIRLIN
37,830 USD NYSE +5,64%
