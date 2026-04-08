Les États-Unis rejettent la demande d'allégement des droits de douane sur l'aluminium présentée par Ford, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain a jusqu'à présent rejeté les demandes de Ford Motor F.N et d'autres constructeurs automobiles américains qui souhaitaient être exemptés des droits de douane sur l'aluminium après que des incendies survenus dans l'usine de laminage d'aluminium Novelis ont créé des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement des véhicules, a rapporté le Wall Street Journal mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.