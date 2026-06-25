Les États-Unis refusent à Polestar l'autorisation de vendre des véhicules, dans le cadre d'une nouvelle mesure visant les véhicules électriques fabriqués en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'action au paragraphe 2)

Le constructeur de véhicules électriques Polestar PSNY.O a déclaré jeudi que les États-Unis ne lui avaient pas accordé l'autorisation de vendre des véhicules dans le pays à partir de l'année-modèle 2027, lui interdisant de fait de commercialiser ses voitures aux États-Unis.

L'action Polestar a chuté de plus de 6,2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société basée en Suède, détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , a déclaré qu'elle continuerait à vendre ses stocks existants de Polestar 3 et Polestar 4 aux États-Unis et qu'elle assurera également l'accès à son réseau de service après-vente.

Cette décision marque la dernière initiative majeure des États-Unis visant à interdire les voitures fabriquées et exportées depuis la Chine, alors que l’administration Trump s’efforce de renforcer l’industrie automobile nationale.

“L’industrie automobile entre dans une nouvelle phase, marquée par des dynamiques régionales. Notre stratégie en tient compte, l’Europe étant notre principal moteur de croissance et notre projet de fabrication de la Polestar 7 en Europe”, a déclaré Michael Lohscheller, directeur général de Polestar.

Polestar s’est concentrée sur la satisfaction de la demande croissante sur les marchés européens, tandis que les ventes aux États-Unis restent atones en raison de pressions concurrentielles accrues et d’un ralentissement des dépenses de consommation.

Environ 94 % du volume des ventes de Polestar au premier trimestre de cette année provenaient de marchés hors des États-Unis, a précisé l’entreprise.

Cette décision soulève des questions quant à l’avenir de la Polestar 3, qui est le seul modèle fabriqué aux États-Unis.

Face aux pressions douanières, l’entreprise a choisi de lancer des versions actualisées de modèles vieillissants plutôt que d’en lancer de tout nouveaux. Elle prévoit que les livraisons d’une nouvelle variante de la Polestar 4 débuteront plus tard cette année, suivies d’une version actualisée de la berline Polestar 2 en 2027.

Le prochain modèle entièrement nouveau du constructeur sera le SUV compact Polestar 7, qui suivra.