Les États-Unis recommandent aux propriétaires de 720 000 véhicules BMW de les garer à l'extérieur en raison des risques d'incendie

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a exhorté les propriétaires de plus de 720 000 véhicules BMW BMWG.DE à les garer à l'extérieur en raison des risques d'incendie, jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.

BMW a annoncé vendredi le rappel de 720 796 véhicules en raison d’un risque d’incendie lorsque les voitures sont garées et à l’arrêt. Ces véhicules avaient déjà fait l’objet d’un rappel en 2024 pour un problème de pompe à eau et doivent à nouveau être réparés, a précisé la NHTSA, ajoutant que les propriétaires “doivent garer leur véhicule à l’extérieur, à l’écart des bâtiments et des autres véhicules, jusqu’à ce que la réparation soit effectuée”.

BMW travaille toujours à la mise en œuvre de la solution prévue dans le cadre de ce rappel et a recensé 10 incidents d’incendie qui pourraient être liés à ce problème et qui se sont produits après que les véhicules ont été réparés dans le cadre du rappel de 2024.

La NHTSA a indiqué qu’un connecteur électrique mal scellé sur la pompe à eau pouvait être exposé à l’eau et provoquer un court-circuit, augmentant ainsi les risques d’incendie.

La NHTSA a indiqué que les véhicules suivants devaient être garés à l’extérieur jusqu’à ce que les réparations puissent être effectuées:

• BMW Série 3 de 2012 à 2016

• BMW Série 5 de 2012 à 2016

• BMW X1 de 2012 à 2015

• BMW Z4 de 2012 à 2016

• BMW X3 de 2013 à 2017

• BMW Série 2 Coupé de 2014 à 2016

• BMW Série 3 Sportswagon de 2014 à 2016

• BMW 328xi Gran Turismo de 2014 à 2016

• BMW Série 4 Cabriolet de 2014 à 2016

• BMW Série 4 Coupé de 2014 à 2016

• BMW Série 2 cabriolet de 2015 à 2016

• BMW Série 4 Gran Coupé de 2015 à 2016

• BMW X4 de 2015 à 2018

• BMW X5 xDrive40e de 2016 à 2018