Les États-Unis recommandent aux propriétaires de 720 000 véhicules BMW de les garer à l'extérieur en raison des risques d'incendie

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a exhorté les propriétaires de plus de 720 000 véhicules BMW BMWG.DE à les garer à l'extérieur en raison des risques d'incendie, jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.
BMW a annoncé vendredi le rappel de 720 796 véhicules en raison d’un risque d’incendie lorsque les voitures sont garées et à l’arrêt. Ces véhicules avaient déjà fait l’objet d’un rappel en 2024 pour un problème de pompe à eau et doivent à nouveau être réparés, a précisé la NHTSA, ajoutant que les propriétaires “doivent garer leur véhicule à l’extérieur, à l’écart des bâtiments et des autres véhicules, jusqu’à ce que la réparation soit effectuée”.
BMW travaille toujours à la mise en œuvre de la solution prévue dans le cadre de ce rappel et a recensé 10 incidents d’incendie qui pourraient être liés à ce problème et qui se sont produits après que les véhicules ont été réparés dans le cadre du rappel de 2024.
La NHTSA a indiqué qu’un connecteur électrique mal scellé sur la pompe à eau pouvait être exposé à l’eau et provoquer un court-circuit, augmentant ainsi les risques d’incendie.
La NHTSA a indiqué que les véhicules suivants devaient être garés à l’extérieur jusqu’à ce que les réparations puissent être effectuées:
• BMW Série 3 de 2012 à 2016
• BMW Série 5 de 2012 à 2016
• BMW X1 de 2012 à 2015
• BMW Z4 de 2012 à 2016
• BMW X3 de 2013 à 2017
• BMW Série 2 Coupé de 2014 à 2016
• BMW Série 3 Sportswagon de 2014 à 2016
• BMW 328xi Gran Turismo de 2014 à 2016
• BMW Série 4 Cabriolet de 2014 à 2016
• BMW Série 4 Coupé de 2014 à 2016
• BMW Série 2 cabriolet de 2015 à 2016
• BMW Série 4 Gran Coupé de 2015 à 2016
• BMW X4 de 2015 à 2018
• BMW X5 xDrive40e de 2016 à 2018(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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