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Les États-Unis proposent des modifications à la réglementation des lancements spatiaux et s'engagent à mener une refonte de la réglementation
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé jeudi qu'elle proposait de simplifier la réglementation relative aux lancements et aux rentrées d'engins spatiaux commerciaux, et qu'elle prévoyait une refonte majeure de son cadre réglementaire en matière d'autorisations spatiales l'année prochaine.

La FAA a précisé qu’elle proposait de modifier les définitions permettant de déterminer dans quels cas l’interruption d’un vol n’est pas obligatoire, et de clarifier les exigences et les seuils à partir desquels une interruption doit avoir lieu.

La Maison Blanche souhaite permettre au moins 1 000 lancements et rentrées par an d'ici 2030, contre 178 lancements l'année dernière. Ce chiffre est 10 fois supérieur à celui de 2013, cette activité étant dominée par SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O .

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