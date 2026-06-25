Les États-Unis proposent de supprimer les exigences relatives à la pédale de frein pour les véhicules autonomes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a proposé jeudi de supprimer l'obligation gouvernementale imposant la présence de pédales de frein manuelles dans les véhicules autonomes.

Cette proposition ne s'appliquerait pas aux véhicules équipés de commandes manuelles destinées au conducteur. La NHTSA a précisé qu'elle ne renoncerait pas aux exigences en matière de performances de freinage, notamment aux normes strictes relatives à la distance d'arrêt des véhicules autonomes.

L'agence a proposé d'autres modifications visant à faciliter la mise en service des véhicules autonomes sur les routes américaines.