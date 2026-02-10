Les États-Unis proposent de renforcer les exigences "Buy America" pour les stations de recharge de VE financées par le gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministère américain des transports a annoncé mardi qu'il proposait d'augmenter de 55 % à 100 % le contenu américain des stations de recharge de véhicules électriques financées par le gouvernement fédéral, ce qui pourrait constituer un obstacle important à l'utilisation des fonds.
L'administration Biden a accepté de renoncer à certaines exigences "Buy America" pour les stations de recharge de véhicules électriques financées par le gouvernement dans le cadre du programme de 7,5 milliards de dollars destiné à financer les stations de recharge de véhicules électriques.
Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que l'augmentation des exigences en matière de contenu "renforcera la fabrication nationale, créera de nouveaux emplois américains, rendra les entreprises américaines plus compétitives et répondra à d'éventuelles préoccupations en matière de sécurité nationale."
