Les États-Unis proposent de nouveaux droits de douane inattendus sur les importations en provenance du Brésil, notamment un droit de 10 % sur les avions

Les États-Unis ont proposé mercredi d’imposer de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance du Brésil, notamment un droit de 10 % sur les avions finis, affirmant que Brasilia n’avait pas remédié à ce que Washington qualifie de pratiques commerciales « déraisonnables » .

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une série plus large de droits de douane annoncée par l’administration Trump sur les marchandises provenant de plus d’une douzaine de partenaires commerciaux . Elle a pris le Brésil au dépourvu, à peine un mois après une élection présidentielle au cours de laquelle les droits de douane américains et l’influence des États-Unis avaient occupé une place prépondérante.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que son bureau proposait des modifications aux droits de douane imposés en juillet, le Brésil n’ayant réalisé «aucun progrès significatif» sur ces questions. Ces modifications donneraient à Washington davantage de moyens de pression pour contraindre le Brésil à mettre fin à ces pratiques, a-t-il ajouté.

Le Brésil a été le premier pays visé par la nouvelle stratégie tarifaire du président américain Donald Trump, qui s’appuie sur la section 301 du Trade Act de 1974, une loi relative aux pratiques commerciales déloyales. En février, la Cour suprême des États-Unis avait invalidé les précédents droits de douane mondiaux imposés par Trump en vertu d’une loi d’urgence, notamment des droits pouvant atteindre 50 % sur les produits brésiliens.

Selon cette proposition, les avions brésiliens finis, qui sont actuellement exemptés, seraient soumis à un droit de douane de 10 %. Les avions constituent le quatrième poste d’exportation du Brésil vers les États-Unis, et cette mesure pourrait frapper de plein fouet le constructeur aéronautique Embraer EMBJ3.SA .

Mercredi après-midi, l’action de la société reculait de plus de 3 %. Dans un communiqué, l’entreprise a indiqué qu’elle examinait l’annonce du gouvernement américain, ajoutant qu’Embraer « continue de croire en le maintien du régime de droits de douane nuls pour l’industrie aérospatiale mondiale, en vigueur depuis les années 1980, et le défend fermement ».

Deux responsables de l’entreprise, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que cette annonce était une surprise.

Le secteur aérospatial a largement échappé aux droits de douane qui ont frappé d’autres secteurs tels que l’automobile, l’acier et l’aluminium. Mais l’imposition de droits de douane sur les avions commerciaux d’Embraer poserait des problèmes aux compagnies aériennes américaines, qui ne disposent d’aucune alternative nationale pour desservir les petites villes sur les liaisons régionales.

PROPOSITION D’UN NOUVEAU DROIT DE DOUANE SUR LE SUCRE

Washington propose également un nouveau taux de droit de douane sur le sucre brut et raffiné hors quota entrant aux États-Unis sur une base non discriminatoire, a indiqué le bureau du représentant américain au commerce. Cette mesure permettrait d’empêcher que le sucre en provenance du Brésil ne soit acheminé vers les États-Unis via des pays tiers.

L'impact pourrait toutefois être limité. Les exportations brésiliennes de sucre vers les États-Unis ont chuté à un peu plus de 146 000 tonnes entre 2026 et fin octobre, contre plus d'un million de tonnes métriques en 2024, selon l'organisme professionnel UNICA.

Les États-Unis prévoient déjà de réduire d’environ un tiers le contingent de sucre brut brésilien admis en franchise de droits pour 2027, le ramenant à 100 000 tonnes.

Renato Cunha, directeur général du groupe industriel NovaBio, a déclaré que ce nouveau droit de douane n’affecterait pas directement les producteurs du nord et du nord-est du Brésil, qui bénéficient de ce contingent, bien qu’il ait qualifié cette mesure de « négative » et estimé qu’elle « met en évidence le caractère imprévisible de ces interventions sur le marché ».

M. Greer a expliqué que les droits de douane sur le sucre et les avions visaient à amener le Brésil à la table des négociations, et que Washington restait ouvert au dialogue.

Washington accuse le Brésil de pratiques déloyales sur toute une série de questions, allant de la déforestation illégale au système de paiement instantané brésilien Pix, qui, selon le gouvernement américain, désavantage les sociétés de cartes de crédit. Brasilia a rejeté toutes ces allégations.

Le ministère brésilien des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement évaluerait les impacts et les répercussions des droits de douane proposés.

Le Brésil et les États-Unis ont mis en place un groupe de travail en septembre afin de mener des négociations sur les droits de douane et un cadre commercial bilatéral plus large, à la suite d’un entretien téléphonique entre le président Luiz Inácio Lula da Silva et Donald Trump; toutefois, les responsables brésiliens affirment qu’une proposition de Washington attendue par Brasilia ne s’est jamais concrétisée.

Lula a remporté un nouveau mandat fin octobre, battant son adversaire de droite Flavio Bolsonaro, qui avait fait campagne en faveur d’un renforcement des liens avec l’administration Trump. Pendant la campagne, Lula avait qualifié les droits de douane américains sur les produits brésiliens d’ingérence électorale destinée à favoriser son adversaire.

Le Brésil a demandé mardi la création d’un groupe spécial de règlement des différends auprès de l’Organisation mondiale du commerce afin d’examiner les droits de douane instaurés en juillet au titre de la section 301, une initiative que les États-Unis ont bloquée le jour même.

Une source au sein du gouvernement de Lula, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que cette annonce avait surpris le gouvernement, qui pensait que le Brésil ne serait pas concerné par une nouvelle série de droits de douane américains.

Les droits de douane de juillet, qui faisaient suite à des mois de négociations infructueuses entre les autorités américaines et brésiliennes, avaient maintenu et étendu les exemptions pour le bœuf, le café, les avions et d’autres produits brésiliens.

Le Brésil est également soumis à un droit de douane supplémentaire de 12,5 % dans le cadre d’une enquête distincte au titre de la section 301 portant sur des liens avec le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement de dizaines de pays.

L’USTR tiendra une audience sur ces droits de douane le 14 janvier, avant qu’ils ne puissent entrer en vigueur.