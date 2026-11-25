Les États-Unis proposent de nouveaux droits de douane inattendus sur les importations en provenance du Brésil, notamment un droit de 10% sur les aéronefs

Les États-Unis ont proposé mercredi d'imposer de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance du Brésil, notamment un droit de 10% sur les avions finis, affirmant que Brasilia n'avait pas remédié à ce que Washington qualifie d'"actes, politiques et pratiques déraisonnables".

Ces mesures, qui s’inscrivent dans le cadre des nouveaux droits de douane annoncés par l’administration Trump à l’encontre des produits provenant de plus d’une douzaine de partenaires commerciaux , semblent avoir pris le Brésil par surprise, un mois seulement après l’élection présidentielle brésilienne, au cours de laquelle les droits de douane américains et l’influence des États-Unis avaient pesé sur la campagne.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que son bureau proposait des modifications aux droits de douane imposés en juillet sur certains produits brésiliens, le Brésil n’ayant réalisé "aucun progrès significatif" pour remédier à ce que Washington considère comme des pratiques commerciales préjudiciables.

"La modification proposée aujourd’hui offrirait un levier plus important pour obtenir la suppression des actes, politiques et pratiques déraisonnables du Brésil", a déclaré Greer.

Le Brésil a été le premier pays visé par la nouvelle stratégie tarifaire du président américain Donald Trump, qui s’appuie sur la section 301 du Trade Act de 1974, une loi relative aux pratiques commerciales déloyales. En février, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les précédents droits de douane mondiaux imposés par Trump en vertu d’une loi d’urgence, notamment des droits pouvant atteindre 50% sur les produits brésiliens.

En vertu des modifications proposées, les avions finis brésiliens seraient désormais soumis à un droit de douane de 10%, une mesure qui pourrait frapper de plein fouet le constructeur aéronautique Embraer EMBJ3.SA . Les avions finis, actuellement exemptés des droits de douane américains sur les produits brésiliens, constituent le quatrième poste d’exportation du pays vers les États-Unis.

L'action Embraer a chuté d'environ 5%. La société a déclaré dans un communiqué qu'elle examinait l'annonce du gouvernement américain, ajoutant qu'Embraer "continue de croire au maintien du régime de droits de douane nuls pour l'industrie aérospatiale mondiale, en vigueur depuis les années 1980, et le défend fermement".

Deux personnes au sein de l’entreprise, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que cette annonce était une surprise.

LES DROITS DE DOUANE VISENT LE SUCRE

Washington propose également un nouveau taux de droits de douane sur le sucre brut et raffiné hors quota entrant aux États-Unis sur une base non discriminatoire, a indiqué le bureau du représentant américain au commerce. Cette mesure permettrait d’empêcher que le sucre en provenance du Brésil ne soit acheminé vers les États-Unis via des pays tiers.

"L’imposition d’un droit de douane supplémentaire spécifique sur les importations de sucre en provenance du Brésil et d’un droit de douane supplémentaire de 10% sur les exportations d’avions finis en provenance du Brésil vise à inciter le Brésil à s’asseoir à la table des négociations", a déclaré Greer, ajoutant que Washington restait ouvert aux négociations.

Washington accuse le Brésil de pratiques déloyales sur toute une série de questions, allant de la déforestation illégale au système de paiement instantané brésilien Pix, qui, selon le gouvernement américain, désavantage les sociétés émettrices de cartes de crédit. Brasilia a rejeté toutes ces allégations.

Le ministère brésilien des Affaires étrangères a indiqué que le gouvernement évaluerait les impacts et les répercussions des droits de douane proposés.

Le Brésil et les États-Unis ont mis en place un groupe de travail en septembre afin de mener des négociations sur les droits de douane et un cadre commercial bilatéral plus large, à la suite d’un entretien téléphonique entre le président Luiz Inácio Lula da Silva et Trump; toutefois, une proposition de Washington attendue par Brasilia ne s’est jamais concrétisée, ont indiqué des responsables brésiliens.

Lula a remporté un nouveau mandat fin octobre, battant son adversaire de droite Flavio Bolsonaro, qui avait fait campagne en faveur d’un renforcement des liens avec l’administration Trump. Pendant la campagne, Lula avait qualifié les droits de douane américains sur les produits brésiliens d’ingérence électorale destinée à favoriser son adversaire.

Le Brésil a demandé mardi la création d’un groupe spécial de règlement des différends auprès de l’Organisation mondiale du commerce afin d’examiner les droits de douane instaurés en juillet au titre de la section 301, une initiative que les États-Unis ont bloquée le jour même.

Un membre du gouvernement de Lula, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que cette annonce avait surpris le gouvernement, qui pensait que le Brésil ne serait pas concerné par une nouvelle série de droits de douane américains.

Les droits de douane de juillet, qui faisaient suite à des mois de négociations infructueuses entre les autorités américaines et brésiliennes, avaient maintenu et étendu les exemptions pour le bœuf, le café, les avions et d’autres produits brésiliens.

Le Brésil est également soumis à un droit de douane supplémentaire de 12,5% dans le cadre d’une enquête distincte au titre de la section 301 portant sur des liens avec le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement de dizaines de pays.

L’USTR tiendra une audience sur ces droits de douane le 14 janvier, avant qu’ils ne puissent entrer en vigueur.