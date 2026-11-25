Les États-Unis proposent d'augmenter les droits de douane sur les importations en provenance du Brésil, notamment en instaurant un droit de 10 % sur les avions

Les États-Unis ont proposé mercredi d'imposer de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance du Brésil, notamment un nouveau droit de 10 % sur les avions finis, affirmant que Brasilia n'avait pas remédié à ce que Washington qualifie d'« actes, politiques et pratiques déraisonnables ».

Un haut responsable américain a déclaré aux journalistes que le bureau du représentant américain au commerce proposait de modifier les droits de douane de 25 % imposés en juillet sur certains produits brésiliens, car les deux parties présentaient encore des « divergences substantielles » malgré plusieurs cycles de négociations tenus au cours de l’année écoulée.

« Compte tenu de cette absence de progrès, l’USTR propose de modifier la mesure commerciale existante prise au titre de l’article 301 (mesure commerciale) afin d’inciter plus efficacement le Brésil à mettre fin et à modifier les actes, politiques et pratiques en cause », a déclaré ce responsable.

Le Brésil a été le premier pays visé par la nouvelle stratégie tarifaire du président américain Donald Trump, qui s’appuie sur la section 301 du Trade Act de 1974, une loi relative aux pratiques commerciales déloyales. Les précédentes mesures tarifaires mondiales de Trump, adoptées en vertu d’une loi d’urgence et comprenant notamment des droits de douane pouvant atteindre 50 % sur les produits brésiliens, ont été invalidées par la Cour suprême des États-Unis en février.

En vertu des modifications proposées, les avions finis brésiliens seraient soumis à un droit de douane de 10 %, une mesure qui pourrait frapper le constructeur aéronautique Embraer EMBJ3.SA particulièrement durement. Les avions finis, actuellement exemptés des droits de douane américains sur les marchandises en provenance du Brésil, constituent le quatrième poste d’exportation du pays, a précisé ce responsable.

Washington proposait également un nouveau taux de droit de douane sur le sucre brut et raffiné importé aux États-Unis hors quota, a précisé ce responsable. Cela permettrait d’empêcher que le sucre en provenance du Brésil ne soit acheminé vers les États-Unis via des pays tiers.

« Cette modification proposée donnerait davantage de poids pour obtenir la suppression des actes, politiques et pratiques déraisonnables du Brésil, et permettrait d’instaurer des conditions de concurrence plus équitables pour les entreprises et les travailleurs américains », a déclaré le responsable, ajoutant que Washington restait ouvert à de nouvelles négociations. « J’ai bon espoir que nous puissions nous efforcer de trouver un accord mutuellement satisfaisant entre le Brésil et les États-Unis, et de veiller à ce que nos relations soient équitables. »

Washington accuse le Brésil de pratiques déloyales sur toute une série de questions, allant de la déforestation illégale au système de paiement instantané brésilien Pix, qui, selon le gouvernement américain, désavantage les sociétés émettrices de cartes de crédit. Brasilia a rejeté toutes ces allégations.

La dernière salve commerciale de Washington contre le Brésil devrait susciter des protestations de la part du gouvernement brésilien. Mardi, le Brésil a demandé la création d’un groupe spécial de règlement des différends auprès de l’Organisation mondiale du commerce afin d’examiner les droits de douane instaurés en juillet au titre de la section 301, une initiative bloquée mardi par les États-Unis.

Selon ce responsable, les autorités américaines et brésiliennes se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, notamment lors de rencontres entre Donald Trump et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, mais Brasilia n’ a pas donné suite aux plaintes américaines.

Les droits de douane de juillet, qui ont été instaurés après des mois de négociations infructueuses entre les responsables américains et brésiliens, avaient maintenu et étendu les exemptions pour le bœuf, le café, les avions et d’autres produits brésiliens.

Le Brésil était également soumis à un droit de douane supplémentaire de 12,5 % dans le cadre d’une enquête distincte au titre de l’article 301 portant sur des liens avec le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement de dizaines de pays.