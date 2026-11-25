Les États-Unis proposent d'augmenter les droits de douane sur les importations en provenance du Brésil, notamment en instaurant un droit de 10 % sur les aéronefs

Les États-Unis ont proposé mercredi d'imposer de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance du Brésil, notamment un droit de 10 % sur les avions finis, affirmant que Brasilia n'avait pas remédié à ce que Washington qualifie d'"actes, politiques et pratiques déraisonnables".

Un haut responsable américain a déclaré aux journalistes que le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) proposait de modifier les droits de douane de 25 % imposés en juillet sur certains produits brésiliens, car les deux parties présentaient toujours des "divergences substantielles" malgré plusieurs cycles de négociations au cours de l’année écoulée.

"Compte tenu de cette absence de progrès, l’USTR propose de modifier la mesure commerciale existante prise au titre de l’article 301 (mesure commerciale) afin d’inciter plus efficacement le Brésil à mettre fin et à modifier les actes, politiques et pratiques en cause", a déclaré ce responsable.

Le Brésil a été le premier pays visé par la nouvelle stratégie tarifaire du président américain Donald Trump, qui s’appuie sur la section 301 de la loi sur le commerce de 1974, une loi relative aux pratiques commerciales déloyales. En février, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les précédents droits de douane mondiaux imposés par Trump en vertu d’une loi d’urgence, notamment les droits pouvant atteindre 50 % sur les produits brésiliens.

En vertu des modifications proposées, les avions finis brésiliens seraient soumis à un droit de douane de 10 %, une mesure qui pourrait durement toucher le constructeur aéronautique Embraer EMBJ3.SA . Les avions finis, actuellement exemptés des droits de douane américains sur les produits brésiliens, constituent le quatrième poste d’exportation du pays vers les États-Unis, a précisé ce responsable.

Embraer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LES DROITS DE DOUANE VISENT LE SUCRE

Washington proposait également un nouveau taux de droits de douane sur le sucre brut et raffiné hors quota entrant aux États-Unis, a précisé ce responsable. Cela permettrait de s’assurer que le sucre en provenance du Brésil ne puisse pas être acheminé vers les États-Unis via des pays tiers.

"Cette modification proposée offrirait un levier plus important pour obtenir la suppression des actes, politiques et pratiques déraisonnables du Brésil, et établirait des conditions de concurrence plus équitables pour les entreprises et les travailleurs américains", a déclaré le responsable, ajoutant que Washington restait ouvert à de nouvelles négociations. "J’ai bon espoir que nous puissions nous efforcer de trouver un accord mutuellement satisfaisant entre le Brésil et les États-Unis, et de veiller à ce que nos relations soient équitables."

Washington accuse le Brésil de pratiques déloyales sur toute une série de questions, allant de la déforestation illégale au système de paiement instantané brésilien Pix, qui, selon le gouvernement américain, désavantage les sociétés émettrices de cartes de crédit. Brasilia a rejeté toutes ces allégations.

Le ministère brésilien des Affaires étrangères a indiqué que le gouvernement évaluerait les impacts et les répercussions des droits de douane proposés.

La dernière salve commerciale de Washington contre le Brésil devrait susciter des protestations de la part du gouvernement brésilien. Mardi, le Brésil a demandé la création d’un groupe spécial de règlement des différends auprès de l’Organisation mondiale du commerce afin d’examiner les droits de douane instaurés en juillet au titre de la section 301, une initiative que les États-Unis ont bloquée le jour même.

Le responsable a indiqué que des représentants américains et brésiliens s’étaient rencontrés à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, notamment lors de rencontres entre Donald Trump et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, mais que Brasilia n’avait pas donné suite aux plaintes américaines.

Les droits de douane de juillet, qui faisaient suite à des mois de négociations infructueuses entre les responsables américains et brésiliens, avaient maintenu et étendu les exemptions pour le bœuf, le café, les avions et d’autres produits brésiliens.

Le Brésil s’est également vu imposer un droit de douane supplémentaire de 12,5 % dans le cadre d’une enquête distincte au titre de l’article 301 portant sur des liens avec le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement de dizaines de pays.