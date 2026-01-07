Les États-Unis proposent d'aider les compagnies aériennes à éviter les amendes liées à la protection des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les orientations proposées, ainsi que des informations sur les actions de l'administration Biden dans les paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

Le ministère américain des transports propose de réviser ses directives afin de ne plus imposer d'amendes civiles aux compagnies aériennes qui enfreignent les règles de protection des consommateurs et d'abandonner les politiques de l'ère Biden qui renforçaient l'application de la loi.

L'Office of Aviation Consumer Protection (Bureau de protection des consommateurs dans le secteur de l'aviation) du ministère a cité un décret publié par le président Donald Trump en février, déclarant que l'accent sera mis sur le respect des droits civils et des réglementations relatives à la protection des consommateurs plutôt que sur la recherche et la pénalisation des entités en cas d'infraction. Le ministère a ajouté qu'en cas de violation, il "tentera de résoudre le problème en envoyant une lettre d'avertissement pour aider l'entité réglementée à se mettre en conformité et à résoudre les problèmes avant de prendre des mesures d'exécution".

Il propose également d'abandonner les orientations publiées en 2023 sous la présidence de Joe Biden , qui prévoyaient que le ministère "intensifierait les mesures d'application" et demanderait des sanctions plus lourdes pour les compagnies aériennes qui enfreignent les règles de protection des consommateurs. L 'administration Biden a déclaré que ces mesures étaient nécessaires pour dissuader les violations futures et pour s'assurer qu'elles ne soient pas considérées comme "un simple coût d'exploitation". Les orientations proposées parl'administration Trump précisent que "les sanctions civiles doivent être raisonnables et proportionnelles à la violation et à ses conséquences". Le mois dernier, le ministère des transports a décidé d'annuler certaines pénalités imposées aux compagnies aériennes sousl'administration Biden. En décembre, il a renoncé à 16,7 millions de dollars d'amendesimposées à American Airlines en 2024 dans le cadre d'un règlement concernant le traitement des passagers handicapés par le transporteur, notamment le fait de ne pas fournir à certains d'entre eux une assistance adéquate et la mauvaise manipulation des fauteuils roulants.

Le mois dernier, le

ministère a également accepté de renoncer aux 11 millions de dollarsrestants d'une amende imposée à Southwest Airlines dans le cadre d'un règlement de 140 millions de dollars concernant desproblèmes opérationnels qui ont bloqué plus de 2 millions de passagers pendant la période très chargée des vacances de décembre 2022. Le ministère a justifié sadécision en se basant sur ladécision de Southwest d'investirplus d' un milliard de dollars dans ses opérations. En novembre,le ministère a retiré une proposition émise sous la présidence de M. Biden, qui visait à obliger les compagnies aériennes à verser aux passagers une compensation en espèces lorsque les transporteurs sont responsables de perturbations des vols aux États-Unis.